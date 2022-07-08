【無價之寶】港媽花$35把小朋友畫作變鎖匙扣　全家幅繪畫變成無價之寶作紀念

▲ 淘媽在淘寶花了$35把小朋友畫作變成鎖匙扣。

相信不少父母都喜歡留著小朋友親手製作的「作品」，為了可以留著小朋友的畫作，以作紀念，有位媽媽近日於社交網站分享自己花$35把小朋友畫作做鎖匙扣，可以紀念之餘，還變成了無價之寶，隨身攜帶！

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近日，有名港媽在Facebook群組「淘寶開心share」發文，分享自己把小朋友的畫作製作成鎖匙扣的帖文，圖中可見小朋友繪畫了全家幅及與爸爸一起的畫作，為了可以紀念小朋友親手繪畫的畫作，這名港媽花了$35在淘寶把畫作變成獨一無二的紀念物。

不少網民都大讚小朋友「畫得靚」，「好有價值，無價之寶」，更有網民表示在猶豫「整唔整」，但看到成品後發覺不錯！不過，該名媽媽表示大家要有心理準備，因為製作需時，需要等待約20天，但有網民認為「值得等咁耐啊！」，大受媽媽歡迎，不少人表示有興趣。

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相關的淘寶店專門是定制兒童繪畫及作品成為鎖匙扣，更表示製成品是由電鍍18K金手工製作而成，如果大家需要製作鎖匙扣，要先把高清相片給予該店，再等約20天。

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責任編緝：蕭雅文