【心血管病】擔心接種疫苗風險事前做檢查　醫生解構電腦掃描心臟血管準繩度

▲ 醫生解構電腦掃描心臟血管準繩度。

有不少人由於需要接種新冠肺炎疫苗但又擔心相關的風險，會選擇在接種疫苗之前進行一個心臟血管電腦掃描，以排除中度或以上的血管收窄（多於50%直徑的收窄）。

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電腦掃描心臟血管檢查：是一種非入侵性的心臟血管檢查，它的準確度是一定不及入侵性的血管造影高。但它可貴的地方是非入侵性和其高的陰性預測值negative predictive value （NPV）。高NPV意思是如果電腦掃描心臟血管是正常的話，心臟血管有收窄的情況是非常之低。而電腦掃描的缺點就是它有機會高估血管收窄的程度。

有不少研究指出電腦掃描發現的嚴重血管收窄個案，如被轉介到入侵性的心臟血管造影時，會發現血管收窄的程度並不如電腦掃描報告描述的那麼嚴重。原因是電腦掃描技術上的局限性會把鈣化斑塊附近血管收窄程度高估。

如果病人的鈣化分數calcium score高的話，這高估血管收窄的情況會更加常見。有試過calcium score高的病人曾經被估算整條血管有嚴重收窄，但在入侵性的血管造影時會發現其實血管收窄的程度只是輕微。

最終心臟科醫生為病人決定不需要放置血管支架。我們或許可以將電腦掃描心臟血管檢查視為一種寧枉勿縱的檢查工具，也不想錯過任何一個打通心臟血管拯救生命的機會。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「電腦掃描心臟血管的準繩度」