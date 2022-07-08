【長者悲歌】深水埗獨居婆婆雜物堆積險被收屋　暖心餐廳上門清理解心結

▲ 獨居婆婆曾被傷害拒再信人，家中堆積雜物險被收屋，獲暖心餐廳上門清理並解開心結。

長者拾荒，堆積雜物的背後，或隱藏令人心酸的故事。以餐飲作扶貧的基督教非牟利機構「Manna 。 嗎哪」近日分享一宗個案指，一名七旬獨居婆婆每天會到其餐廳取免費飯，並有拾荒習慣，家中雜物堆積如山，並影響鄰居，險被收屋，拒他人幫忙執拾。日前她終接納「Manna 。 嗎哪」職員上門清理，揭婆婆背後的故事，而家中的雜物可能是她「認知自己仍然存在的證明」。

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拾荒成自己仍存在的證明

「Manna 。 嗎哪」昨日（7日）在其facebook專頁發文分享幫助婆婆的經歷。這名70多歲的婆婆獨居深水埗一個單位，因為經濟問題，每天會到「Manna 。 嗎哪」領取免費飯吃，與餐廳職員也漸為熟絡，有時會提起自身經歷。婆婆生活單調，平日主要是拾荒和取飯。職員表示：

我會覺得執嘢返屋企係佢生活上唯一寄託。

從相片可見，婆婆所撿的雜物太多，已堆積如山，單位凌亂，似乎還傳出異味，影響鄰居。「Manna 。 嗎哪」表示：「始終佢屋企呢個情況，都好影響同層好多人，所以上去佢到，會見到佢左左右右嘅單位，都用膠紙封哂氣口。」他們又透露，很早之前，婆婆所住的屋邨已有相關部門想為她整理雜物，惟一直遭婆婆拒絕，她拒信任何人。

「Manna 。 嗎哪」透露，平日傾談時，得知婆婆過往曾被很多人傷害過。獨居生活，拾荒成為她的寄託，並以此印證自我的存在。他們續說：

屋到嘅嘢喺佢眼中就係佢嘅小天地，更可能係佢認知自己仍然存在嘅證明。

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餐廳義工鄰居幫忙清理家居

前幾天，婆婆終於接受「Manna 。 嗎哪」的幫忙，讓職員上門幫忙清理，免被收回單位。當日，餐廳多名職員到場協助，有同層鄰居知悉此事後亦感詫異，並加入義工團隊，一起為婆婆整理家居。

從前嘅廚師、樓面同工、社關隊，夾手夾腳執咗兩日，中間有同層鄰居知道有間餐廳幫手執屋，驚奇到問兩句後決定幫手做義工。

花了兩日時，餐廳義工團隊終為婆婆清理好雜物、垃圾，單位如煥然一新，婆婆也笑逐顏開。

早上十點幫到晚上十點，幫手係咁用手推車車走垃圾。有唔夠工具大叫兩聲就突然有人搵到同提供埋。成班友係咁清係咁清，清走咗百幾個大黑膠袋，執到好多有用嘅證書、相片、現金。幫婆婆整理返好，聽日再去做埋小小維修，再幫佢搵啲傢俬，間屋好似新一樣，阿婆笑咗出聲。

願婆婆不再感到空虛

藉此行動，「Manna 。 嗎哪」希望婆婆有義工、鄰居守望，不再感到空虛、寂寞，不再需要靠撿雜物去填補心靈。他們說：

希望今一次佢唔會再需要執返啲嘢入佢嘅生命到，因為從今以後佢多左MANNA呢班孫仔孫女，願佢有咗關係之後，空虛不再。

當看到婆婆重建對他人的信任，他們深感欣慰，表示：

其實成件事，個重點唔係個阿婆點，唔係MANNA同工點清理，我覺得個重點係嗰份出現左嘅信任，婆婆活到70幾都信唔到人，最後信呢班後生仔女，就係因為日日食飯講嗰幾句嘢積落咗啲嘢，但到底係啲咩。就真係婆婆佢自己先知。

內容及相片獲「Manna 。 嗎哪」授權報道

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責任編輯：黃泳欣