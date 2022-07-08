【安倍晉三中槍】日媒揭41歲疑犯動機　對安倍晉三不滿

▲ 日本前首相安倍晉三今早在奈良市演講期間遇刺。（Twitter@116518LN）

日本前首相安倍晉三今早（8日）在奈良市演講期間遇刺，身中至少兩槍倒地，其後失去意識由直升機送院搶救，其心肺功能一度停止。詳情即看：【下一頁】

NHK引述警方聲明報導，涉案槍手為一名41歲男子，名叫山上徹也，他因涉嫌謀殺前首相安倍晉三未遂被捕。據警方稱，他在調查中發表聲明稱，他對安倍前首相不滿，並打算殺死他。

報道稱，該名男子其時身穿一件灰色上衣，土黃色長蛼。男子在安倍身後近距離開了兩槍後，並沒有逃跑，而是一直呆立當場。他其後被5名保安人員制服。

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調查人員指，槍支疑為手工製作。奈良警方最初稱山上使用霰彈槍，現已更正為手槍，兇器近照在推特上瘋傳，可見2根槍管貼滿膠帶固定，日本網友紛紛指出，他使用的應是自製手槍。案發後警方當場沒收槍枝，搜查人員也指出，這把槍疑似是自製的。

當地報道指，山上徹也以前曾為日本海上自衛隊成員，據幾位防衛省官員稱，山上在海上自衛隊工作3年至2005年左右。有傳聞指，山上徹也是一名大學教授。

現時正就10日參議院選舉進行拉票活動的現任首相岸田文雄已取消競選活動，趕返首都東京。

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記者：黃穎津