【假扮星探】涉假扮星探藉詞測試肆意非禮女生　積犯認非禮罪還押候判

▲ 涉案工人於區域法院承認1項非禮罪，被告求情指須供養家人，因壓力而犯案。（資料圖片）

46歲運輸工人涉尾隨18歲女學生回家途中，於大廈梯間假扮星探，訛稱事主適合擔任模特兒，要求事主作敏感度測試後肆意非禮事主，包括撫摸及非禮事主胸部和下體，事主母親得知事件後報警。涉案工人今（8日）於區域法院承認1項非禮罪，被告求情指須供養家人，因壓力而犯案，法官指被告過往曾以同樣手法犯案，先替被告索取精神及心理等報告，被告還押至7月22日判刑。

被告鄔文豪（46歲，運輸工人），今承認1項非禮罪。控罪指，被告於2021年4月22日於深水埗某大廈猥褻侵犯另一女子X。

代表律師求情時指，被告對事主表示歉意，被告毫無疑問在本案中干犯相關罪行，但本案僅涉及1項非禮罪，被告犯案後離開。代表律師又指，被告是家庭經濟支柱，須供養家人，因壓力而犯案，已獲妻子原諒。

法官指，被告過往6項案底，涉及16項控罪，當中8項涉及非禮及1項涉及企圖非禮罪。被告曾於2017年以同樣手法犯案，法官將判刑押後至7月22日，先替被告索取心理、精神科及背景報告，其間被告還押候判。

案情指，18歲事主X案發時為中學生，與被告互不相識。案發當日，被告由X離開深水埗港鐵站後，一直尾隨X回家。被告與X乘搭同1部升降機及按下5樓樓層掣，但當升降機到達5樓時，被告未有離開，並跟隨X返出樓層離開。

當X經樓梯到另一樓層時，被告截停X，自稱是時裝公司經理人，指X適合擔任模特兒。被告同時拿起手機通話，向對方稱已找到模特兒。被告其後將X帶至5至6樓梯間，量度X的胸部、臀部及大腿等位置。

案情續指，被告要求X回家更換T恤及短褲，他則在單位外等候，X照辦後，隨被告回到5至6樓梯間。被告聲稱要進行敏感度測試，要求X掀起上衣及解開胸罩，被告用手指按X胸部4至5分鐘，並舔X胸部，要求X說出痕癢程度，X感到害怕，反覆說不要。

被告再指示X脫下褲子及張開雙腳，以及不要看他，惟X看到被告撫摸及舔她的私處約5至8分鐘，X感到害怕及頭暈，反覆說不要，又要求被告放她走。被告整理X的內衣及衣服後，著X離開，惟被告一直尾隨X，直至X返回住所。

X回家後致電母親，要求她盡快回家，X待母親回家後告知事件，母親遂報警處理。警方翻查閉路電視片段發現，被告曾尾隨X及進入涉案大廈，X於警方認人程序中認出被告。

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記者：梁錦麟