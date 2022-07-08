  • 33°C
香港時間 : 2022708日 (週五) 16:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情記者會】醫務衞生局局長盧寵茂：暫不放寬社交距離措施　下午首次出席疫情記者會

社會 14:28 2022/07/08

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

盧寵茂今午又將首次出席疫情記者會。（資料圖片）

本港疫情略有回升，醫務衞生局盧寵茂今午（8日）將首次出席疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏亦陪同出席。

另外，盧寵茂今早亦首次出席立法會衞生事務委員會會議，他表示，目前情況不容許進一步放寬社交距離措施，港府會繼續實施有效精準的措施、遏止重症及死亡個案，確保醫療系統不會崩潰，又說現階段對新冠病毒不能「躺平」。他指，會確保防疫措施不會對市民的生活和經濟帶來太大的影響，希望社會經濟可以穩步復常，以及逐步恢復香港與內地及國際的聯繫。

盧寵茂又提到未來的重點政策包括提高本港處理核酸檢測的速度、數量和準確性，希望做到「又多、又準、又快、又易、又平」；繼續加強實施對於確診個案的現有居家隔離措施，同時續推「逆向隔離」，保護染疫院舍的非感染院友免受感染。

他續稱，會擴大治療能力，嚴守醫院、隔離設施和安老院舍等重點場所，並繼續提供多種的渠道，以鼓勵市民繼續接種疫苗。

【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【安老院舍】政府擬修例增約200名院舍護士　勞福局研放寬實習要求以供更多學位
今日 13:22
【安老院舍】政府擬修例增約200名院舍護士　勞福局研放寬實習要求以供更多學位
【安倍晉三中槍】日媒：奈良演講時被霰彈槍從背後擊中　消息指「心肺停止」
今日 11:57
【安倍晉三中槍】日媒：奈良演講時被霰彈槍從背後擊中　消息指「心肺停止」
【婚外情勒索】男事主憂20張酒店相外洩　情緒激動「就崩潰，搵極都搵唔到老婆」
今日 14:14
【婚外情勒索】男事主憂20張酒店相外洩　情緒激動「就崩潰，搵極都搵唔到老婆」

你可能感興趣

【安老院舍】政府擬修例增約200名院舍護士　勞福局研放寬實習要求以供更多學位
今日 13:22
【安老院舍】政府擬修例增約200名院舍護士　勞福局研放寬實習要求以供更多學位
【安倍晉三中槍】日媒：奈良演講時被霰彈槍從背後擊中　消息指「心肺停止」
今日 11:57
【安倍晉三中槍】日媒：奈良演講時被霰彈槍從背後擊中　消息指「心肺停止」
【婚外情勒索】男事主憂20張酒店相外洩　情緒激動「就崩潰，搵極都搵唔到老婆」
今日 14:14
【婚外情勒索】男事主憂20張酒店相外洩　情緒激動「就崩潰，搵極都搵唔到老婆」
疫情 衞生防護中心 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【勒索高層】疑遭女員工發相勒索續審　男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」
14:28 2022/07/07
【勒索高層】疑遭女員工發相勒索續審　男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」
【早洩問題】男性超過2分鐘才射精不算早洩　醫生教6招延長時間：看AV反給壓力
16:27 2022/07/07
【早洩問題】男性超過2分鐘才射精不算早洩　醫生教6招延長時間：看AV反給壓力
【教主學歷】Anson Lo 27歲生日感激媽媽栽培　讀青衣Band 1英中DSE中文奪5*
13:42 2022/07/07
【教主學歷】Anson Lo 27歲生日感激媽媽栽培　讀青衣Band 1英中DSE中文奪5*