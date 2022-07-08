【疫情記者會】醫務衞生局局長盧寵茂：暫不放寬社交距離措施　下午首次出席疫情記者會

▲ 盧寵茂今午又將首次出席疫情記者會。（資料圖片）

本港疫情略有回升，醫務衞生局盧寵茂今午（8日）將首次出席疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏亦陪同出席。

另外，盧寵茂今早亦首次出席立法會衞生事務委員會會議，他表示，目前情況不容許進一步放寬社交距離措施，港府會繼續實施有效精準的措施、遏止重症及死亡個案，確保醫療系統不會崩潰，又說現階段對新冠病毒不能「躺平」。他指，會確保防疫措施不會對市民的生活和經濟帶來太大的影響，希望社會經濟可以穩步復常，以及逐步恢復香港與內地及國際的聯繫。

盧寵茂又提到未來的重點政策包括提高本港處理核酸檢測的速度、數量和準確性，希望做到「又多、又準、又快、又易、又平」；繼續加強實施對於確診個案的現有居家隔離措施，同時續推「逆向隔離」，保護染疫院舍的非感染院友免受感染。



他續稱，會擴大治療能力，嚴守醫院、隔離設施和安老院舍等重點場所，並繼續提供多種的渠道，以鼓勵市民繼續接種疫苗。

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記者：黃悅晴