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【安老院舍】政府擬修例增約200名院舍護士　勞福局研放寬實習要求以供更多學位

社會 13:22 2022/07/08

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安老業人手緊缺。（資料圖片）

政府擬修訂院舍法例提高護士人手要求，估計額外需要200名登記護士。在今天的《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》委員會會議上，勞工及福利局說會研究放寬課程的實習要求，以提供更多學位。

勞工及福利局副秘書長郭慧玲在會議上指出，希望爭取到護士管理局批准一些實習時間，包括在社福機構實習的經歷也計算在內，「可以開到的（學位）名額便可能不止280個，因為它可以較容易找到實習機會給學員。」

立法會議員江玉歡表示，根據目前為止的文件與會議，對於該條例，她很難表示支持。她認為條例中對於人手的估算過於樂觀，因為培訓需時，而社福界的人手流失問題向來嚴重。不過他說，條例中的優化措施本意是好的，但都是一些很主觀的願望，強調沒有實質的方案，亦沒有確切的承諾。

正如上一次會議所說，如果在沒有配套設施的情況下倉卒立法，只會陷院舍於不義。

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記者：袁澍

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