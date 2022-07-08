【美食速報】越南餐廳NAM VIỆT NAM Café推夏日菜單　「視覺系」惹火上身豬頸肉＋泡泡雞尾酒

▲ 越南菜餐廳NAM VIỆT NAM Café 全新夏日限定菜單登場。（圖片由餐廳提供）

越南菜餐廳「NAM VIỆT NAM Café」為迎接夏天的到來，推出全新夏日限定菜單，食材揉合法國、東南亞、越南的烹調特色，帶來8道創意菜式包括前菜、主菜、小吃、飲品至甜品，其中更有以「幻變」為主題的一系列「視覺系」的菜式，打卡一流。

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「視覺系」越南Fusion菜

全新的夏日限定菜單以「幻變」為主題，推出一系列「視覺系」越南Fusion菜：

「NVN 咖啡骨」(港幣$78)：杯子上蓋上棉花糖，如同一朵雲飄浮在菜式上，上桌時店員會淋上越南特濃咖啡，融化表層棉花糖，將棉花糖融入以越南咖啡而成的滷水餚製的軟滑豬軟骨。

「惹火上身鹹檸豬頸肉」(港幣$68)：除了在越南風味的豬頸肉加入港式鹹檸檬，上碟時店員更會點燃食用級魔術紙，為菜色增添焦香。

「富國島之椰子奶凍」(港幣$52)：大廚將椰子加入意式甜品，製作出消暑解膩的「富國島之椰子奶凍」，餐具底座配有乾冰和變色燈，上桌時煙霧繚繞。

另外餐廳還推出兩款「泡泡雞尾酒」，在雞尾酒上添上泡泡，點破後散發香氣，適合大家打卡。「DEEP SEA FANTASY」(港幣＄68) 以氈湯力作基底，配上石榴和海葡萄。還有以蘭姆酒梳打作基底的「TEARS OF MERMAID」(港幣＄58) ，至於雞尾酒「BITCHY BERRIES」(港幣＄58) 在蘭姆酒梳打中加入雜莓，消暑醒胃。當中「TEARS OF MERMAID」及「BITCHY BERRIES」(港幣$48) 更特設無酒精版本。



▲ 越式發酵茶葉沙律。（圖片由餐廳提供）

▲ 「惹火上身鹹檸豬頸肉」。（圖片由餐廳提供）

▲ 「NVN 咖啡骨」。（圖片由餐廳提供）

▲ 火龍芒芒蝦仁配脆蝦片。（圖片由餐廳提供）

▲ 泡泡雞尾酒 左至右：DEEP SEA FANTASY (港幣＄68); BITCHY BERRIES (港幣＄58); TEARS OF MERMAID。（圖片由餐廳提供）

▲ 差不多一尺蝦。（圖片由餐廳提供）

▲ 富國島之椰子奶凍。（圖片由餐廳提供）

▲ 斑蘭奶蓋咖啡啤酒。（圖片由餐廳提供）



全新的夏日菜單除了的「視覺系」菜式，還有揉合法國、緬甸、東南亞等的烹調特色的菜式：

「差不多一尺蝦」(港幣$168) ：海鮮迷不能錯過，長度接近一尺的大蝦以法國南部傳統的焗羊架烹調方式為靈感，蝦肉配以越南風味蕃茄醬。

「越式發酵茶葉沙律」(港幣$52)：製作參考緬甸名菜Lahpet，茶葉發酵後混合金不換、辣椒膏、青檸和魚露等越南香料，十分開胃。

「火龍芒芒蝦仁配脆蝦片」(港幣$58)：以法屬地區料理手法「Ceviche」醃漬蝦仁，讓蝦仁入口更溫醇，再加入火龍果汁及士拉差調味。

「斑蘭奶蓋咖啡啤酒」(港幣$45)： 將東南亞香料之王斑蘭和越南咖啡加入越南西貢啤酒調製而成，咖啡因與酒精為食客帶來雙重體驗。

地址及訂座資料：

地址：九龍旺角彌敦道 726 號彌敦道 1 樓

營業時間：星期一至日中午12時至晚上10時

電話：2311 9333

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責任編緝：蕭雅文