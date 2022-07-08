【三台大戰】黃金時段撼贏ViuTV+J2　開電視《黑金風暴》最高收視4.2點

香港電視圈早前展開激烈電視大戰，香港開電視狀態大勇，破天荒推出兩線港劇參戰包括由林峯、周秀娜及黃浩然領銜主演的警匪劇《黑金風暴》；由胡杏兒、李治廷、謝君豪及陳家樂等主演的《獅子山下的故事》。

鮮有對外公布收視的香港開電視，今日（7月8日）罕有向觀眾及傳媒公開收視，分享大戰走勢。

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與ViuTV平分秋色

香港開電視於黃金時段晚上7時至11時中收視成功超越ViuTV及J2，平均收視錄得2.5點，緊隨TVB排行第二，其中晚上8時至10時半可謂狀態大勇，取得平均3.2點收視，同時段ViuTV及J2分別錄得2.6點及1.9點收視。

兩線港劇成績亦非常亮眼，《黑金風暴》以荷里活級數的飛車槍戰及打鬥戲取勝，昨晚（7月7日）平均收視達3.7點，最高收視達4.2點，乃劇集開播以來最高收視的一集。

而同樣於晚上9時30分播出的《獅子山下的故事》與ViuTV的《冥冥之中》，可謂直接對撼，兩劇收視叮噹馬頭，平均收視分別為2.8點及2.9點，平分秋色，可見香港開電視新一輪的電視攻勢略見成效。

不過下周ViuTV推出一眾男神主演新劇《I SWIN》，或對《獅子山下的故事》收視有影響。

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《一線搜查》撼《東張西望》

香港開電視全新資訊節目《一線搜查》於本周一（4日）首播，播出僅4日收視亦見得人，昨晚平均收視錄得3點，最高3.4點。

節目由全女班主持坐陣，包括有宋熙年、林希靈、黃愷怡、丘靜雯、梁皓恩、簡采恩及林靜莉。

由節目內容到主持，令人覺得是針對撼《東張西望》。而《一線搜查》播出後，反應兩極，有人覺題材豐富，另一方覺得太翻版《東張西望》。

此外，據悉製作組時每日有留意網民及觀眾意見進行調整，並由原定每集一位主持，調整為兩位主持。