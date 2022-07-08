【安倍晉三中槍】東京電視台續播美食節目惹熱議　網民指感覺被治癒

▲ 日本東京電視台事發後續播美食節目。（Twitter圖片）

日本六大電視台之一東京電視台常被日本網民笑稱為「最強傳說」，原因是當日本出現重大新聞事件時，電視台仍會堅持播放原定的節目。日本前首相安倍晉三今（8日）於奈良市演講期間受襲，身中至少兩槍倒地，心肺功能一度停止；與此同時有眼尖網民發現，東京電視台仍按原定節目表播放美食節目。

有日本網民於Twitter上分享，安倍槍擊案發生後日本各大電視台隨即開始播放相關消息，並直播事發地點的情況，但東京電視台十分「我行我素」短暫講述報道情況後，就繼續按原定節目表播放美食節目。

▲ 東京電視台續播美食節目。（北川宣浩Twitter圖片）

事件引來網民熱烈討論，有網民評論說：「東京電視台的安全感和安定感」、「果然是東京電視台」、「如果感到不舒服，每個人都應該看東京電視台或地方電視台， 你會被治愈。」亦有網民認為，安倍遇襲事件會在充斥各大電視台，但該話題會帶來沉重心理壓力，建議市民如感到有負擔，應「不看，不聽，不讀」。

亦有網民指出，東京電視台下午直播日本首相岸田文雄就安倍遇襲事件見傳媒，認為事件已是「日本的緊急情況」。翻查報道，東京電視台在烏克蘭總統對日本國會進行的連線演說時，仍繼續按原定計劃播放戲劇節目。

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記者：黃悅晴