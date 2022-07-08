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【著數優惠】嘉士伯荃灣推出「醇滑暢飲節」 人均消費滿$150元可暢飲2小時

休閒消費 14:33 2022/07/08

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啤酒品牌嘉士伯在7月在荃灣推出「醇滑暢飲節」活動，推介共20家地道人氣食肆，精選不同佐酒菜式作「醇滑招牌菜推介」，讓大家齊齊體驗醇滑嘉士伯的「有滑滋味」。   

食客只需於7月指定星期四 (7月14、21日及28日)及指定時段內 (晚上6-10時) 惠顧20間荃灣地道食肆，包括潮興海鮮酒家、八一蕃巴蜀烤魚店、三陂小廚、川味雞烤魚大王、老四火鍋小廚、合利芳坊小菜館、共度一燒、老爺鮑魚雞煲、肥仔大排檔、佳坊、波記小廚、明記海鮮潮州菜館、和記廚房、海鮮山醉辣火鍋、漁不老烤魚雞煲火鍋、醉潮館、醉鮮、燒皇燒烤專門店、頭檔大排檔及Three Bros Chicken Pocha，人均消費滿$150元，全枱即可暢飲2小時醇滑嘉士伯。每枱每人最多5枝，每枱只可以參與此優惠一次，請理性飲用，明記海鮮潮州菜館之消費額請於當日向店員查詢

啤酒與美食絕對稱得上是最佳拍檔，醇滑嘉士伯透過創新釀造技術，以醇滑、易入口見稱，氣泡更滑更細緻；同時使用獨特的啤酒花組合，令味道更清新，口感更一如生啤般順喉幼滑，是吃中式鍋、邊爐、打冷、海鮮、雞煲、烤魚及串燒等菜式的絕配。

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責任編緝：蕭雅文

 

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