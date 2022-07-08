【低卡早餐】營養師教配搭500卡路里健康早餐　簡易方便穩定血糖助提升工作效率

▲ 營養師教配搭500卡路里健康早餐。

一日之計在於晨，健康早餐對身體特別重要。「營養生」（Negimen）最近就介紹了一個500卡路里營養早餐配搭法，有助身體吸收所需營養，簡易方便，適合繁忙的都市人享用。

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「營養生」營養師Queenie表示，經過一晚睡眠後，人體內的血糖會偏低，能量亦會較低，食早餐可以幫助身體恢復能量，提升新陳代謝。而一份營養早餐最少要包含3種營養素：碳水化合物、蛋白質、膳食纖維。

當中碳水化合物可以轉化成葡萄糖作為能源，有助頭腦清晰，提升工作效率。蛋白質可以幫助肌肉生長，增加飽足感。而膳食纖維能幫助穩定血糖，促進腸道蠕動健康。

▲ 「營養生」（Negimen）分享500卡路里營養早餐配搭法。

Queenie表示，以上推薦的食物都是簡單、方便、低卡之選，可以按照個人喜好隨意配搭，在每一項選擇1款食物（飲品可省略），配搭一個500卡路里以內的有營早餐。

「營養生」網站：https://www.negimenforall.com

「營養生」Instagram：https://www.instagram.com/negimenforall

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責任編輯：陳昊淋