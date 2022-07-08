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【不良營商】海關今年首5個月接逾2,400宗違商品說明舉報　貨品投訴佔整體逾6成

社會 13:51 2022/07/08

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海關表示，在今年首5個月，共接獲逾2,400宗懷疑違反《商品說明條例》的舉報。（資料圖片）

海關表示，在今年首5個月，共接獲逾2,400宗懷疑違反《商品說明條例》的舉報，較去年同期上升約4%，當中涉及貨品投訴佔整體逾6成。

海關指，由2022年1月至5月，共接獲2449宗懷疑違反《商品說明條例》的舉報，其中涉貨品的投訴有1629宗，佔整體67%，而涉及服務的投訴有820宗，佔33%，較去年上升兩成半，增幅主要是因為公司倒閉所衍生的投訴。

疫情下市民減少外遊，與航空服務及旅行社服務相關的舉報大幅下降，但因市民轉而選擇「宅渡假」，有關本地酒店投訴增加。

此外，去年涉美容業的投訴亦比前年多約兩倍，有約1,000宗，主要是關於虛假商品說明及具威嚇營業行為。海關解釋，因美容院在疫下停業，重開後職員或為「跑數」，增加向顧客推銷他們不感興趣的服務。

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記者：黃穎津

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