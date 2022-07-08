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【安倍晉三不治】日本前首相安倍晉三中槍遇襲死亡　終年67歲

社會 16:52 2022/07/08

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日本前首相安倍晉三中槍後，搶救無效，終年67歲。

據日本媒體日本放送協會最新報道，日本前首相安倍晉三中槍後，搶救無效，終年67歲。詳情請看：【下一頁

據日媒報道，在當地時間今日（8日）早上約11時30分，他在奈良市大和西大寺車站附近發表演講時，突然倒地。現場消息指，在場採訪的記者聽見2聲懷疑槍響聲，安倍晉三中槍流血倒地，失去意識被送上救護車。

日媒報道，根據醫生指安倍晉三頸部有兩個傷口，傷口很深，子彈射中心臟，導致大量出血，延至下午搶救無效身亡。

日媒報道，根據醫生指安倍晉三頸部有兩個傷口，傷口很深。（法新社圖片）

當地時間下午5時03分，安倍晉三證實經搶救不治，於奈良縣橿原市一間醫院離世。奈良醫科大學急診醫學教授Hidetada Fukushima透露，安倍晉三於當日約中午12時20分被送抵醫院，抵達時無生命體徵。他頸部有兩處小型傷口，但子彈射中心臟。醫生嘗試為他止血及輸血，但仍無法令他甦醒。

日媒報道， 安倍晉三妻子安倍昭惠得知丈夫遇刺消息後，立即從東京寓所前往醫院了解情況。日本防衛大臣、安倍晉三弟弟岸信夫表示，哥哥一度接受輸血治療。

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責任編輯：TOPick港聞組

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