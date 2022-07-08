【婚外情勒索】男事主憂20張酒店相外洩　情緒激動「就崩潰，搵極都搵唔到老婆」

▲ 涉案女子早前否認勒索罪，案件於區域法院續審。

已婚公司高層疑與31歲已婚女員工發展婚外情，並於每次發生性行為後支付對方5,000元，惟兩人疏離關係後疑遭對方發相勒索50萬元。涉案女子早前否認勒索罪，案件今（8日）於區域法院續審。男事主於庭上作供時情緒激動地指，他現時最擔心的是在酒店內被拍下的20多張相片，以及擔心妻子情況，「壓力好大，就崩潰，搵極都搵唔到個老婆」。

男事主X今續在屏風後作供，X在辯方盤問時指，在WhatsApp紀錄中，可以看到被告不斷刻意鋪排，不斷向他索取金錢。X又突然情緒激動地指，他現時最擔心的是在酒店內被拍下的20多張相片，以及自己的妻子，X稱「壓力好大，就崩潰，搵極都搵唔到個老婆」。

X續指，他非常擔心案件完結後涉案相片會外洩。X指被告先是要求他給予20萬置業，其後又勒索他50萬，X擔心被告仍有圖片在手。

被告黃莎莎（31歲）被控1項勒索罪，控罪指，被告於2021年9月10日至10月6日在香港以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟