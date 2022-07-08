【資助計劃】第二期新興體育活動資助先導計劃接受申請　最多可獲資助15萬

▲ 第二期新興體育活動資助先導計劃接受申請，最多可獲資助15萬。（資料圖片）

康文署今日（8日）宣布接受2022至23年度第二期「新興體育活動資助先導計劃」的申請，新一輪計劃即日起接受申請，截止日期為8月5日；每間申請的體育機構最多可獲資助金額為15萬元。

康文署表示，計劃旨在推廣和支持本地新興體育活動的發展，為市民提供更多機會和選擇，鼓勵他們多參與體育運動；每間申請的體育機構最多可獲資助金額為15萬元，或個別活動合資格總開支百分之八十五的資助，以資助金額較低者為準。

申請要求：

有意申請的體育機構必須是根據《公司條例》（第622章）以擔保有限公司的形式註冊並備有組織章程細則的非牟利團體

所申請的新興體育活動須有別於現時由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會轄下的體育總會專屬管治的體育運動／項目

並須為相關運動項目的亞洲體育聯會／區域性體育聯會／國際體育聯會認可的屬會

須在過往最少兩年具成功舉辦不同級別或類別體育發展計劃的經驗，並得到大眾踴躍參與。

康文署提醒，申請的體育機構亦須提交補充資料包括全面的長遠發展及推廣計劃；證明具備籌辦和安排活動的能力、完善可行的管治架構、具問責性和透明度的政策，以及在體育界具認受性。

至於，新申請的體育機構將獲優先考慮。如屬再次申請者，康文署在審核其申請時會考慮其過往表現及成績。

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責任編輯：李榮忠