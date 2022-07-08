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【致命蚊叮】美女實習機師被蚊叮額頭　患處腫脹引發感染5天後不幸離世

健康 15:36 2022/07/08

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美女實習機師被蚊叮額頭，患處嚴重感染5天後不幸離世。

夏天是蚊蟲肆虐的季節。英國一名21歲實習機師，在比利時受訓期間，額頭被蚊子叮了一口，結果患處嚴重腫脹，引發感染，其後更蔓延至腦部，導致敗血性栓塞，5天後不幸離世。

綜合外媒報道，事發於2021年，21歲的佩珀（Oriana Pepper）通過易捷航空（EasyJet）的筆試成為實習機師，之後前往比利時安特衞普（Antwerp）接受評級（instrument ratings）。

同年7月7日，佩珀的額頭接近右眼處被蚊子叮了一口，之後開始嚴重腫脹，並出現感染，於是前往急症室求診，醫生處方了抗生素給她服用。未料2天後，蚊咬的位置嚴重惡化，更出神志不清、說話困難的症狀，最後更不支倒地，被男友送往醫院，經過一番，最終仍在7月12日去世。

佩珀的死因聽證會於近日舉行，死因裁判官帕斯利（Nigel Parsley）表示，佩珀死於「蚊蟲叮咬額頭引致的嚴重感染」，細菌沿著佩珀的頸動脈擴散到腦部，導致腦部出現敗血性栓塞，他坦言，「從沒見過這樣的案件」。

而佩珀的男友霍爾（James Hall）亦在聽證會上表示，他們二人在去年5月20日抵達安特衛普後，被蚊子叮咬過很多次，但都沒有出現任何異狀，當地居民還告訴他們，「每年的這個時候，被蚊子叮咬是很正常的事」。

過去亦曾出現不少被蚊叮咬後遭感染，甚至致命的案例。TOPick曾訪問皮膚科專科醫生胡惠福，他指出，一般蚊蟲叮咬的反應也很快消散，紅腫、痕癢症狀不會持續很久。但各人體質及免疫系統狀況不同，部份人可能反應較劇烈。

若出現以下情況，則要求醫：

  • 出水泡、大範圍的蕁麻疹、皮膚受損、受細菌感染等
  • 出現嚴重過敏反應，例如頭暈、眼皮腫脹、呼吸困難、血壓下降等

TOPick過往曾詢問兒科醫生李卓漢，他提醒，蚊蟲可以傳播疾病，如蚊叮後出現發燒、頭痛、眼底眼、畏光、出疹症狀，就需留意並非單純過敏，可能是由蚊蟲傳播是的嚴重疾病如登革熱、日本腦炎（即流行性乙型腦炎）、寨卡病毒等。他表示，

雖然這些病症不常見，但每年亦有一定感受人數，不能掉以輕心。

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責任編輯：羅嘉欣

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