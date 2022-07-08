【換身份證】92至95年出生市民7月25日起可換證　7個年份換證期將結束

▲ 92至95年出生市民7月25日起可換證，可攜同兩名殘疾人士一同換證。（資料圖片）

入境處今日（8日）宣布，凡於1992至1995年出生的舊款智能身份證持有人須於7月25日至10月6日期間，帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。

入境處在是次換證計劃推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。

為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。市民可下載入境處流動應用程式或網上預約換領身份證。入境處亦呼籲申請人於使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以便能更快捷地辦理換證服務。

至於1983、1984、1987、1988、1989、1990或1991年出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於7月23日完結，而1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於2023年1月14日完結。

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責任編輯：李榮忠