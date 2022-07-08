【立法會】立法會正與特首辦商討「前廳交流會」細節　李慧琼透露將取代上屆「短問短答」環節

▲ 立法會內務委員會今日開會。（經濟日報資料圖片）

特首李家超本周三出席立法會答問會時提出，每月舉行「前廳交流會」加強官員和議員溝通。內務委員會主席李慧琼今日表示，立法會主席梁君彥正與特首辦商討細節，又透露會取代上屆的「短問短答」環節。

立法會內務委員會今日開會，李慧琼回應新思維議員狄志遠時指，據她理解，未來特首答問大會會如常舉行，但未知下次舉行日期。至於過去每月舉行的「短問短答」環節，李慧琼指，該環節由時任特首林鄭月娥提出，新一屆政府希望改以「前廳交流會」形式，讓議員和官員有更密切的交流。

李慧琼又透露，上月21日曾與時任特首辦主任陳國基會面時，對方感謝立法會配合回歸慶祝活動作出特別安排，亦代表政府感謝立法會如期通過政府改組的法定程序。

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記者：胡偉明