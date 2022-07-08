【性侵姪女】涉性侵年幼姪女姑丈判囚8年　被告稱混淆對家人的愛官指費解

53歲貨車司機於照顧讀小二至小五姪女期間，涉於住所內肆意非禮對方，包括親吻及撫摸其胸部等，以及企圖強姦對方，涉案姑丈早前承認企圖強姦及非禮共6罪，今（8日）於高等法院被判監8年。法官引述被告心理報告指出，被告將對家人的愛與情愛混淆，更將事主對家人的愛視為年輕人之間的愛，法官對此感到費解，斥責被告嚴重違反誠信，藉照顧事主作出性侵行為。



被告現年53歲，任職跨境貨車司機，承認5項非禮及1項企圖強姦罪，控罪指被告於2015年2月至2017年1月底期間，分別於X住所、被告母親的住所及內地，共5次非禮X，另於被告母親住所企圖強姦X，X當時7至9歲，被告為其姑丈。

法官引述事主X的創傷報告指出，X事後患創傷後遺症及曾萌自殺念頭，對於被告指控事件由她作主動感到憤怒，X的父母亦對事件感到自責。

至於被告的心理報告指出，被告沒有孌童癖，對事件感到後悔，重犯機會低。被告指與X相處時，感到從妻子及兒子身上失落的溫暖，被告又稱將家人的愛與情愛混淆，將事主對家人的愛視為年輕人之間的愛。

法官判刑時指，被告與X年齡相距38年，X視被告為父親，被告受托照顧X，卻利用關係作出性侵行為，嚴重違反誠信。對於被告稱誤解X對家人的愛，並視為年輕人之間的愛之說法，法官感到費解，指被告不能以此作為滿足其性慾之藉口。

法官指被告最初犯案時只對X攬抱及親吻，其後便脫去其衣服及撫摸其身體，企圖強姦X。其中兩次非禮事件發生時，被告乘妻子於洗手間時侵犯X，其中3次均涉非禮X下體，嚴重程度幾近企圖強姦，每次歷時10分鐘，其中被告於X入睡時，仍繼續撫摸對方。

法官指X的家人基於相信被告，才交托X予被告照顧，被告不但沒有保護事主，更肆意作出性侵行為，考慮所有因素後，就6項控罪共判監8年。

案情指，2018至2019年間，X不願意出席家庭聚會，其後向社工透露自小二至小五期間，遭被告多次性侵而揭發事件。X向警方稱首次被性侵時讀小二，當時年約7歲，姑姐正在沐浴，被告擁抱她及親吻其嘴5至10分鐘。



及至X讀小二至小三時，當時年約8至9歲。X隨被告到其母親住所玩樂，被告與X同房，並於晚上親吻X的嘴約10分鐘，撫摸其胸部及下體，並脫去其褲子磨擦其下體。

其後X遭被告分別4次非禮，其中1次在內地發生，並曾對X說「我愛你」，以及與X一同沐浴。被告警誡下承認，於X年幼曾親吻及擁抱她，並指是X採取主動。

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記者：林育慧