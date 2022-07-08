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【水上巴士】大水坑至吉澳、荔枝窩水上巴士下周二啟航　即睇航點及班次

社會 15:15 2022/07/08

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水上巴士早前試航。（網上圖片）

連接「三門仔 <-> 大水坑 <-> 荔枝窩 <-> 吉澳 <-> 鴨洲」的水上巴士，將於7月12日（二）正式啟航，逢星期二、四提供服務。

水上巴士航線會由三門仔出發，前往沙田77區梯台（大水坑）、荔枝窩、吉澳、鴨洲等地方；來回船費為80元，只接受八達通收費。

根據其網上宣傳單張，水上巴士將於今年7月至12月，逢周二及周四提供服務。水上巴士將於早上8時30分在三門仔開出，8時45分到達大水坑，9時開出前往荔枝窩，分別於10時半、11時和11時25分，到達荔枝窩、吉澳和鴨洲。

回程航班方面，吉澳回程船將於下午3時開出。

翻查記錄，市民現時遊覽慶春約七村、鴨洲及吉澳等村落，主要依賴假日街渡服務由馬料水往來各地；禁區內的交通則只有村民自費經營的沙頭角至吉澳 街渡，若其他村民和遊客想「穿村」遊覽多條村落，則必須持禁區紙， 並在沙頭角禁區內自行「包租」昂貴的水上的士，交通情況非常不理想。

為改善現時的交通配套服務，方便遊客及村民到達慶春約七村、鴨洲及吉澳等各村，達到最終復育偏遠鄉郊願景，鄉郊基金將與渡輪公司合作推行水上巴士，在平日部分日子提供街渡服務，由市區往來荔枝窩及附近村落，提高偏遠鄉郊的可達度，吸引村民回流及公眾到訪，推動當地文化保育及可持續發展。

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記者：陳梓蔚

 

 

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