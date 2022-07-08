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【貴人招運】扶助升職加薪鼓勵學習向上　4大條件分辨誰是你的貴人

親子 17:00 2022/07/08

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人生如有貴人扶持，定必事事逢凶化吉。

我兩夫妻雖然宗教信仰不同，大家總是包容着。有時我會陪着他去做禮拜，他也會跟我去寺廟參拜，佛道一家，每年年初作為一家之主的外子，都會被我拉着去黃大仙祠為家人祈福。拜神儀式完結，他又走去教堂告解。

最新影片推介︰

有一回，他滿心歡喜回來告訴我：「今天告解時，神父說我沒有做錯。為了令家人一團和氣，去寺廟拜拜沒有問題。」後來發現，用純正廣東話寬恕他的，是一位意大利籍神父。

每次年初到黃大仙廟求籤，總少不免要問一下「自身」，即使講得有多差，假如有貴人扶持，定必逢凶化吉。「貴人」是甚麼樣的？貴人必須符合以下四項條件：

一、令你賺錢的人：保住你飯碗、扶持你升職，讓你生活無憂的人。

二、鼓勵你學習的人：帶你努力提升自己，讓你成為更加優秀的人。

三、和你談人生的人：幫助你理清思路，讓你不斷成長的人。

四、和你聊理想的人：讓你明白到底甚麼才是自己想要過的生活。

於我，生命裏充滿了貴人。不管出錢出力，相助我豐滿成就；又或者打我罵我，搬石頭砸我腳的，我都視之為貴人。沒有你們的出現，我未必能夠遇強愈強，走到今天。

對於外子而言，這位意大利神父更是貴人中的貴人，令他不再糾結於自己的行為（求神拜佛），與妻子和睦相處、和氣生財，以此為人生奮鬥的目標。

神父一矢中了以上四項。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是為「貴人

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撰文 : 顧紀筠

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