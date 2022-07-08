【第五波疫情】今日新增2,945宗確診個案　本地感染佔2,748宗【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（陳靜儀攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。醫務衞生局局長盧寵茂今午（8日）將首次出席疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏亦陪同出席。

本港今日新增2,945宗確診個案，本地感染佔2,748宗，另有197宗輸入個案。今日另增3宗死亡個案。

【17:30】盧寵茂指檢疫20至30天不符合成本效益

盧寵茂指，如每日有10000萬入境旅客，假如當中有100人為感染者，按比例推算，機場可攔下其中60個，35個可在檢疫第5日找出，僅5個人有機會流入社區。

但他解釋，部分人潛伏期可長達20至30天，如要求1萬都須檢疫20至30天，並不符合成本效益。他表示：「醫學上做檢查都不會要求百分百，95%準確度已是相當高。」

【17:15】盧寵茂指要常態化核酸檢測

盧寵茂指，以往禁堂食、封城等措施是因找不到已感染人士，如不想再推出類似措施，便要常態化核酸檢測，找出帶病毒者，只「圍住有病的樹」。他強調「寧可備而不用，不可用而不備」。

【17:08】盧寵茂指免檢疫通關短時間內「不可能」

談及通關，盧寵茂指近日上任後「發夢都諗起佢」。他指如市民希望通關能如疫情前方便，短時間內不是一個合理期望，免檢疫通關短時間內「不可能」。

【17:05】核酸檢測陽性比率上升

盧寵茂指，現時疫情確實是第五波延伸，亦有反彈跡象。他檢視核酸檢測結果，指第五波後陽性比率在5月底開始回升，由0.6%至現時的1.3%，同時核酸檢測量亦加多，疫情絕對已出現反彈。他表示，醫護守在最後一線，不遵守社交距離，最終受害便會是整體病人及醫護人員，如不想疫情惡化防疫措施加碼，市民便要合作不要放鬆。

【16:53】佛教醫院護養病房增2名男病人確診

香港佛教醫院護養病房今日新增2名男病人確診，年齡分別為56及73歲。

田家炳護養院一名57歲女病人轉往博愛醫院內科病房治療，期間新冠檢測發現確診，現時情況嚴重。

【16:51】昨新增3名病人離世

昨新增3名病人離世，涉2男1女，年齡介乎64至85歲。他們有1人打3針，2人打2針，各自有長期病患紀錄。

【16:49】新增20宗BA.2.12.1個案

張竹君指，新增20宗BA.2.12.1個案，包括18源頭不明；BA.4、BA.5有11個案，6個案是相關個案，3個源頭不明及2個密切接觸者。詳情即看：【下一頁】

【16:48】學校今日錄214宗陽性個案

學校今日錄214宗陽性個案，涉及191間學校，共涉及174名學生及38名教職員，包括37間幼稚園及幼兒中心、82間小學、64間中學及8間特殊學校。詳情即看：【下一頁】

【16:45】今日新增5宗院舍個案

今日新增5宗院舍個案，分別來自3間安老院舍及2間殘疾院舍。

【16:30】盧寵茂強調政府從無考慮「躺平」

盧寵茂表示，由今起在檢疫酒店檢疫期間第3天須進行強制檢測，即在第3、5、9、12日都要進行檢測。由昨起即時暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告。他強調，暫緩個別航線「熔斷機制」不等於放寬防疫措施，政府從無考慮「躺平」。

盧寵茂指，而現時確診個案，如再無改善，可能在兩星期內確診個案會變為雙倍。

盧寵茂又表示，熔斷的成本相當高，機制影響100個航班，卻僅楸出534個案。考慮各方因素後，數據顯示檢疫及核酸檢測可有效找出個案，不會變成社區傳播源頭。

盧寵茂強調在新冠防控，早發現早診斷需要準確檢測，而核酸是新冠診斷「金標準」，可早找到受感染者。他表示，要做到精準隔離染疫者，令大部分未感染人回復自由，便要提高核酸檢測數量、做到「多準快易平」。詳情即看：【下一頁】

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記者：TOPick 港聞組