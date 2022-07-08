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【人事任命】房屋局主任陳嘉信出任物流服務署署長　民政局副秘書長鄧婉雯掌公司註冊處

政治 17:41 2022/07/08

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陳嘉信（左）及鄧婉雯（右）。（政府新聞處相片）

政府今日（8日）宣布，現任房屋局主任（特別職務）陳嘉信於本月26日起出任政府物流服務署署長，接替將展開退休前休假的周淑貞；現任民政及青年事務局副秘書長鄧婉雯，則於本月25日起出任公司註冊處處長。

陳嘉信於1987年加入政務職系，於2018年4月晉升為首長級甲級政務官，並曾在多個決策局及部門服務，2012年7至2016年期間出任行政長官私人秘書，及後調任至勞工處出任處長，2020年起出任運輸及房屋局主任（特別職務）不一手住宅物業銷售監管局專員。

鄧婉雯1988年加入政務職系，於2011年4月晉升為首長級乙級政務官，並曾在多個決策局及部門服務，2010年起出任副行政署長，2014年出任政府物流服務署副署長，並從2021年4月起出任民政事務局副秘書長。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，涉及今次調動的同事都是資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

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責任編輯：陳葆琳

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