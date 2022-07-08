【Band1尖子】慈父因材施教支持兩女走藝術路　小六生受姊姊薰陶愛繪畫考入體藝

▲ 小六女生何思澄熱愛繪畫，將入讀英中賽馬會體藝中學。

每個孩子都有過人之處，有小朋友學術表現較優秀，也有的在藝術、運動等領域特別出眾。亞斯理衞理小學小六生何思澄就在藝術方面尤其突出，在姊姊的啟蒙下，她從小熱愛繪畫，更將入讀英中賽馬會體藝中學，繼續追尋自己的藝術夢。思澄家有開明爸爸，何爸爸一直因材施教，支持兩個女兒走上藝術路。

體藝面試考英文生字作句

升讀心儀中學是很多學生的心願，思澄獲第一志願沙田區的賽馬會體藝中學取錄，坦言鬆一口氣，不必再為升中選校而煩惱。她分享體藝需提交簡歷（Portfolio），設有兩輪面試。首輪面試面見老師，第一部分跟一般入學面試一樣先自我介紹，並抽選一些問題，她被問到何以想入讀體藝、有意在該校修讀甚麼科目，而她希望選讀時裝設計。第二部分，老師要求她以10多個英文生字作句，這部分有點難倒她︰

有些英文生字太難，當時只能嘗試發音，猜想意思來作句。

第二輪面試則由校長及副校長接見，過程約30分鐘，開首也是先自我介紹，校長問及思澄在其專長領域有關繪畫的問題，例如平時喜歡畫甚麼。其後她和爸爸與副校長會面，何爸爸透露，副校長向他分享學校的歷史，以及在體藝學術方面的發展。

▲ 何思澄在繪畫藝術方面表現突出。（受訪者提供相片）

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小五呈分試前急起直追

思澄自言小一時成績較好，但小三開始退步，平常大約考全級10多名。何爸爸直言女兒「無心機讀書」，原本小二考得全級第二名，取得不少獎項，可是「數學打低了她」，其他科目則有B+至A-水平。在小五考呈分試前，思澄決心發力，全因中文科老師的說話令她改變︰

老師說呈分試考得好，可以揀到一間好中學，我驚自己考不到。

直至有一天老師派發中一自行分配學位表格，當中包括體藝的入學申請表，令她頓時眼前一亮。她曾看過體藝學生拍攝的YouTube影片，感覺校舍很大，也有很多東西可以學習。爸爸和老師鼓勵她報讀︰

我視藝和學術都不敢說很好，老師推薦我，覺得我頗適合入讀體藝。

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讀寫障礙姊富藝術天份

思澄在姊姊的薰陶下，從小熱愛繪畫藝術。以往她學過芭蕾舞、鋼琴、敲擊樂、游泳等，但始終對繪畫情有獨鍾，也非常專注，她與姊姊一起學畫畫，每年都參加不少比賽。她曾設計學校的班徽、班衫，也擔任過視藝大使。除了繪畫外，思澄亦要平衡學業，補習較弱的數學科及英文科，她指靠看英語電影及劇集來學英文。

現時於大專院校就讀的姊姊有讀寫障礙，何爸爸說大女「永遠中英數由小一至中學畢業都未合格過」，在女兒小四、小五時，發現她即使有溫書，中英數也經常捧蛋。只是他後來知道女兒另有才華，在繪畫方面明顯有天份，中學時曾擔任視藝學會會長，也獲得很多藝術獎項。

他笑指，「妹妹經常見到家姐得獎，也想叻過她」。他憶述思澄從小見到姊姊畫畫就很喜歡，姊姊中學畢業時，她看到畢業冊上有4幅姊姊的畫作，加上獲得獎學金，思澄既為她的成績感到高興，自己也受到鼓舞。何爸爸欣賞大女當年自己揀選心儀中學，準備好資料自行投考，慨嘆「我見到個女好生性」。

好爸爸盼女兒無壓讀書

何爸爸沒有催谷兩個女兒，謙稱自己「學歷不高幫不到」，但兩姊妹一起成長，少不免會有比較。他有時提點小女兒學習時，思澄會問為甚麼不「迫」姊姊。他得知大女有讀寫障礙後，也不強求她在學業上有成績。他提及對兩個女兒的期望︰

我只想她們真正開心讀書，不要有壓力，回到家爸媽不會給壓力。

他笑言，「默書、考試最緊要給我看成績表，不要收起來」，原來何家姊妹都不敢給爸爸看成表績表，只會拿給媽媽簽名。

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記者︰駱秀玲