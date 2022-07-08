【學校爆疫】學校今日錄214宗陽性個案　2間學校個別班級停課一周

▲ (陳國峰攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏醫生交代最新疫情。

本港今日新增2,945宗確診個案，本地感染佔2,748宗，另有197宗輸入個案。今日另增3宗死亡個案。

張竹君指，學校今日錄214宗陽性個案，涉及191間學校，共涉及174名學生及38名教職員，包括37間幼稚園及幼兒中心、82間小學、64間中學及8間特殊學校。過去7天有107間學校出現2宗確診以上個案。

2間學校個別班級停課一周，包括路德會協同中學4b班，有30名學生，3名學生確診。另外路德會梁鉅鏐小學1b班有29名學生，有3名學生確診。

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記者：余思嵐