【變種病毒】本港新增11宗BA.4或BA.5個案　涉西營盤翰林峰、富榮花園等

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳國峰攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千，今日新增2,945宗個案。醫務衞生局盧寵茂今日（8日）首次出席疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏亦陪同出席。

張竹君指，BA.2.12.1有20宗個案，包括18宗源頭不明及2個相關個案；BA.4、BA.5有11宗個案，6宗為相關個案，3宗源頭不明及2個密切接觸者，包括居：

皇后大道西翰林峰2座，有一名同住家人確診

九龍順緻苑A座順隆閣

富榮花園8座，有一名密切接觸者感染

盧寵茂指，會密切留意變種病毒的情況，目前本港的檢測及疫苗對變種病毒仍有效，會繼續在外防輸入上阻截變種病毒流入社區。

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記者：李榮忠