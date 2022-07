【高效學英文】港台DJ侯嘉明靠追星聽歌自學英語　睇偶像訪問出奇招練聽說能力

資深港台DJ侯嘉明(Alyson)主持英文節目多年,英語流利得像native speaker,以為她從小以英語為母語,原來Alyson出身於中文名校香港培正中學。當年迷上美國偶像組合Backstreet Boys的她,全靠追星自發學好英文,十多年後更喜獲安排專訪偶像,開心得「面都紅晒」。

Alyson與中英混血丈夫Paul育有2名女兒,分別為5歲的希兒(Annie)和3歲半的見兒(Georgie),兩夫妻對女兒的中英文程度均相當重視。Alyson認為要學好英文,必先從興趣入手,問到她當年的學習興趣,她興奮回答︰「聽歌搵偶像!」

▲ Alyson談起當年追星笑不攏嘴,但現在最愛當然是老公。(陳國峰攝)

在媽媽們的少女時代,英美男團的旋風捲到香港,英國代表有Take That、Boyzone、Westlife;美國則有包括主音Justin Timberlake的'N Sync及Backstreet Boys(BSB)等。Alyson談起少女往事眉飛色舞道︰

▲ Alyson努力學習及工作多年,終於可以與BSB見面,人生完成了一個check list。(侯嘉明facebook圖片)

聽歌洗腦 鑽研外國人發音

Alyson最迷戀美國天團BSB,每天邊聽邊唱歌洗腦。當中BSB有首歌曲《Get Down》,Alyson好奇BSB唱出的「down」字,與她所認知的讀音不同,故她開始鑽研外國人發音,「慢慢跟著讀,自己的發音也變得標準。」

英文歌的歌詞中,常出現「gonna」一字,學生妹Alyson作文時照用gonna,卻被老師更正為「going to」,並指出兩者分別。 「最辛苦不是糾正生字用法,而是要有清晰思路,在歌詞中學到的生字,如何活用於作文方面才是最重要。」

睇片貼黑膠紙遮字幕練聽力

為了解歌詞,Alyson會不斷抄寫歌詞、默歌詞,因經過抄寫的生字會較容易入腦。除此之外,她看盡偶像的訪問、購買影碟看MV、演唱會,並出絕招訓練自己聽說能力。

加入電台做DJ 訪問偶像夢成真

Alyson經常幻想如何接近他們的畫面,每次追看BSB的訪問時,就心想不如為自己製造訪問機會。擁有一把靚聲的她,16歲時選擇加入電台做DJ,內心一直渴望終有一日可以訪問他們。她努力在電台學習,到開始有自己主持的節目,並獲賞識擔任過不少活動司儀,建立了人際網絡。

終於在十多年之後,Alyson收到唱片公司朋友的電話,驚悉自己的夢想終有機會實現——BSB訪港!Alyson獲邀擔任記者招待會司儀,終於可以與BSB五子同台對話。

我覺得完成了人生的願望清單!最開心是記招完結後,我最喜歡的成員AJ與我打招呼,並讚我︰you did the beautiful job and you are beautiful!我塊面從未試過咁紅!