【高效學英文】港台DJ侯嘉明靠追星聽歌自學英語　睇偶像訪問出奇招練聽說能力

▲ 港台DJ侯嘉明在香港土生土長，卻講得一口流利英語，原來全靠追星的力量推動自己學好英文。

資深港台DJ侯嘉明（Alyson）主持英文節目多年，英語流利得像native speaker，以為她從小以英語為母語，原來Alyson出身於中文名校香港培正中學。當年迷上美國偶像組合Backstreet Boys的她，全靠追星自發學好英文，十多年後更喜獲安排專訪偶像，開心得「面都紅晒」。

Alyson與中英混血丈夫Paul育有2名女兒，分別為5歲的希兒（Annie）和3歲半的見兒（Georgie），兩夫妻對女兒的中英文程度均相當重視。Alyson認為要學好英文，必先從興趣入手，問到她當年的學習興趣，她興奮回答︰「聽歌搵偶像！」

▲ Alyson談起當年追星笑不攏嘴，但現在最愛當然是老公。（陳國峰攝）

在媽媽們的少女時代，英美男團的旋風捲到香港，英國代表有Take That、Boyzone、Westlife；美國則有包括主音Justin Timberlake的'N Sync及Backstreet Boys（BSB）等。Alyson談起少女往事眉飛色舞道︰

我以前超級喜歡boy band，迷戀程度是渴望嫁給他們任何一個，會幻想如果與他們拍拖，我要聽得明他們的語言溝通。

▲ Alyson努力學習及工作多年，終於可以與BSB見面，人生完成了一個check list。（侯嘉明facebook圖片）

聽歌洗腦 鑽研外國人發音

Alyson最迷戀美國天團BSB，每天邊聽邊唱歌洗腦。當中BSB有首歌曲《Get Down》，Alyson好奇BSB唱出的「down」字，與她所認知的讀音不同，故她開始鑽研外國人發音，「慢慢跟著讀，自己的發音也變得標準。」

英文歌的歌詞中，常出現「gonna」一字，學生妹Alyson作文時照用gonna，卻被老師更正為「going to」，並指出兩者分別。 「最辛苦不是糾正生字用法，而是要有清晰思路，在歌詞中學到的生字，如何活用於作文方面才是最重要。」

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睇片貼黑膠紙遮字幕練聽力

為了解歌詞，Alyson會不斷抄寫歌詞、默歌詞，因經過抄寫的生字會較容易入腦。除此之外，她看盡偶像的訪問、購買影碟看MV、演唱會，並出絕招訓練自己聽說能力。

睇影片有字幕，我先看幾次字幕，記得內容講甚麼，之後再看時就用黑膠紙貼上字幕位置，以訓練自己要聽得明，雖然是低技術，但很有用。久而久之，我開始連思考都用英文。

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加入電台做DJ 訪問偶像夢成真

Alyson經常幻想如何接近他們的畫面，每次追看BSB的訪問時，就心想不如為自己製造訪問機會。擁有一把靚聲的她，16歲時選擇加入電台做DJ，內心一直渴望終有一日可以訪問他們。她努力在電台學習，到開始有自己主持的節目，並獲賞識擔任過不少活動司儀，建立了人際網絡。

終於在十多年之後，Alyson收到唱片公司朋友的電話，驚悉自己的夢想終有機會實現——BSB訪港！Alyson獲邀擔任記者招待會司儀，終於可以與BSB五子同台對話。

我覺得完成了人生的願望清單！最開心是記招完結後，我最喜歡的成員AJ與我打招呼，並讚我︰you did the beautiful job and you are beautiful！我塊面從未試過咁紅！

▲ Paul笑言太太Alyson太善良，他會較嚴厲多督促女兒學習做功課。（陳國峰攝）

Alyson靠自己努力學好語文，十多年後終於夢想成真！Alyson如今是港台皇牌英文節目主持，訪問歐美名人無數，現正主持新英語節目《All Being Well》及《Common Room》，前者關於心靈健康、運動、飲食、親子等資訊；後者則是以青少年為主的資訊娛樂節目，了解校園生活及不同行業的可能性。Alyson另主持親子節目《玩玩星期天》，每周分享親子潮流及教育資訊，邀請小朋友細訴心聲與交流。

回憶總是美好，Alyson現在把心力都放在家庭上，向老公保證絕非「前夫」，「我很愛我老公的。」中英混血老公Paul外表似足「老外」，一開口卻能說流利廣東話，「我在香港土生土長，但爸爸不諳廣東話，所以屋企都偏向講英文，返學都是講英文為主。」

▲ 跳彈床可以放電。（陳國峰攝）

Paul因在港工作勤練廣東話，他教同事英文，同事陪他練中文。因此他與太太都以中英文溝通，並分工教女，「我負責英文、數學和體能；太太則教中文、音樂、美術，但她太善良，我要負責多推動小朋友，去做一些她們未必想做的事。」

疫情令兩女兒學習上有別

所謂小朋友不想做的事，當然是功課！女兒讀K2開始要學寫中文字，曾從事教育工作8年的Paul，擅長把學習過程變得好玩，讓女兒不要害怕寫中文。「例如用貼紙、印仔作獎勵，或做完功課後可以玩韆鞦，是很好的推動力。」由於疫情關係，Paul把家中打造成室內遊樂場，購入了韆鞦、彈床等玩意讓女兒放電及練體能。

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疫情下的幼兒，幾乎沒有機會上playgroup，Alyson坦言看到兩個女兒在學習上的分別。5歲大女早於11個大已有上playgroup，但3歲細女因疫情，連外出與其他小朋友相處的機會也不多，以致細女的咬字發音，比同齡的家姐確有差別，幸好讀幼稚園後情況有改善。

兩名混血女兒於一個多元文化的家庭中長大，以為她們讀國際幼稚園，怎料Alyson直言，她們是就讀屋苑附近一間地區學校——仁愛堂陳鄭玉而幼稚園，更是一所免費幼稚園，「純粹當日路過見到，拿表格後才發現原來該校好搶手。」

她讚揚學校地方不大，學生人數少，老師都很清楚每個學生的特性，可以因材施教。兩夫妻一心選擇本地學校，希望女兒先學好中文，因國際學校推崇的創意、自由思考等方面，兩夫妻認為自己也能啟發女兒，故待女兒打好中文根基後才考慮轉校，但一定不會追求名氣。

讀名校不一定最醒目，要視乎學生本身的性格與喜好，最重要是學校的栽培與家庭的教養，兩者需二合為一，才能養育出一個好人。

侯嘉明一家與工人姐姐主僕情深，即睇專訪【上一集】

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記者︰林綺玲