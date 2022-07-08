【過關安排】赴內地人數增加　梁熙提4建議促港府便利市民出境

▲ 左起：民建聯立法會議員梁熙、陳恒鑌。（民建聯供圖）

內地今日增加「健康驛站」名額，新設「人文關懷通關名額」供8類人士申請，民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙表示，隨著內地優化過關安排，本港出境人數陸續增加，今日等候採樣至取得檢測結果，需要3個小時以上。他希望港府能因應過關人數增加，及時調整措施便利過境人士。

梁熙提出多項建議，希望當局盡快改善過關安排，包括設立不同過關時段，供出境市民提前預約；增加核酸檢測的人手和設備，提升檢測效能，包括由等待採樣至取得檢測結果，爭取2小時內完成。

▲ 關口人頭湧湧。（民建聯供圖）

梁熙又建議，將出境口岸的核酸檢測安排搬至口岸附近的政府設施或場地進行，出境市民完成核酸檢測並取得陰性結果後，由政府提供的專用巴士以閉環及「點對點」方式接載至口岸，免卻市民在關口等候結果時日曬雨淋的苦況。

此外，民建聯希望港府盡快與內地政府商討，於本港設立「在港驛站」，讓市民可以在本港進行檢疫，紓緩內地「健康驛站」一房難求的問題。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君