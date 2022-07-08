【防疫措施】盧寵茂：「發夢都諗起通關」　短時間內無可能無檢疫通關

▲ 醫務衞生局盧寵茂首次出席疫情記者會。（陳國峰攝）

本港疫情略有回升，醫務衞生局盧寵茂今午（8日）將首次出席疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏亦交代最新疫情。

盧寵茂今早亦首次出席立法會衞生事務委員會會議，他表示，目前情況不容許進一步放寬社交距離措施，港府會繼續實施有效精準的措施、遏止重症及死亡個案，確保醫療系統不會崩潰，又說現階段對新冠病毒不能「躺平」。詳情即看：【下一頁】

盧寵茂出席疫情記者會時稱，暫緩航班的熔斷機制非放寬防疫措施，而是精準外防輸入個案。他分析個案，6月中開始四位數，如果沒有改善，有機會2周後達至雙倍確診數字，而海外輸入個案只佔不到百分之幾，隨航班次數增加，熔斷機制對來港旅客有很多不確定性，再加上酒店檢疫緊張，歡迎海外港人及學生在暑假返港。

他表示外防輸入是本港重要一環，需要理順到港人士檢疫檢測安排，減低對他們的不便，在經濟、防疫及生活取得平衡點。

盧寵茂強調核酸檢測是新冠檢測的「金標準」，同時必須提高核酸檢測的數量，需要做到「多、準、快」，24小時報告出爐應該要百分百達標，某些高風險群組或者地區，應該要更快。

現時確診個案仍在上升趨勢，入院及重症人數亦上升，由6月初至今入院新冠人數已雙倍計，醫護人員有更多責任照顧新冠患者，亦要預防大量醫護人員受感染，否則會影響醫院服務，不只是影響新冠患者，甚至非新冠病人的照料及診症。

他亦再度呼籲市民接種新冠疫苗，仍未打針的市民，特別是長者、長期病患者及小朋友，此時應該要打疫苗，不要等下一波疫情來臨時才打針。至於快測是幫助市民自我診斷，始终快測有其局限性，如果測試是陽性，確診準確度很高，市民應立即通知衞生署；如果是陰性，有可能是「假陰性」，如果曾去高風險地區、接觸確診者，或者有徵狀，不要因為快測陰性而忽視。

被問到通關時間表，盧寵茂指近日上任後「發夢都諗起佢」。他指如市民希望通關能如疫情前方便，短時間內不是一個合理期望，免檢疫通關短時間內「不可能」。

盧寵茂指，以往禁堂食、封城等措施是因找不到已感染人士，如不想再推出類似措施，便要常態化核酸檢測，找出帶病毒者，只「圍住有病的樹」。他強調「寧可備而不用，不可用而不備」。

政府昨日（7日）公布，經初步檢視數據和科學分析，認為持續加強為抵港人士進行更頻密的核酸檢測會更有效阻斷輸入個案，因此決定由即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告。同時政府決定明日起（8日）要求酒店檢疫者第3日須核酸檢測，詳情即看【下一頁】。

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記者：伍瑋瑋、黃小冰