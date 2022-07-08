黃凱妮林德信推出英文歌《These Nights》　Alex被讚性格慢熱好男人

▲ 黃凱妮和林德信合作新歌《These Nights》。

歌手黃凱妮（Shimica）和林德信（Alex）於昨晚（7月7日）推出新歌加MV《These Nights》。今次新歌由Shimica和Alex合力填詞，並由Shimica作曲。

Shimica指寫這首歌時剛跟前男友分手：「嗰陣時同男朋友分咗手，但係我哋個關係又唔可以完全斷絕，當時晚晚都失眠，所以就寫咗呢一首歌 《 These Nights 》」

▲ 《These Nights》MV

Alex性格慢熱

Shimica表示， 本來此歌本來構思由個人主唱：「但係諗諗吓，其實畀男仔去表達自己嘅諗法都好，所以就搵咗Alex Lam ，覺得佢幾有型，又幾bad boy vibe，同埋都覺得佢好適合做呢首英文歌，咁當其時我問Alex個陣佢諗都冇諗就應承上嚟我屋企一齊錄歌。（佢出名乖仔，點解覺得佢似壞男孩？） 除咗佢玩yoga外，我真係唔知啲人覺得佢乖仔，哈哈。」



對於被Shimica覺得似Bad boy，Alex笑指可能自己平時比較慢熱、內向，但一有音樂表演，尤其是自己喜歡的歌就會比較放：「我都好期待將來我哋有live表演，因為呢首新歌係好啱唱現場，唔係一般要自己聽歌、再去思考，係比較啱啲多人一齊玩嘅環境。」



Alex透露跟Shimica在Instagram上認識，私信了幾次後便已經到她的家錄歌，「佢send咗呢首歌畀我，我都非常鍾意，真係諗都冇乜點諗，佢問我可唔可以唱呢首歌，因為本身已經好鍾意佢，所以好快就say Yes。」

他指跟Shimica個性甚為不同，但出奇地有火花，「佢係一個好熱情、好high energy嘅人，我自己就比較Chill同low energy，不過唔知點解我哋一齊做音樂時，好夾、好快、好順利，好明大家想做乜嘢，所以呢首歌好快幾次就錄完，不過就因為疫情，所以依家先完成到呢個MV。」

Shimica出新歌感恩



Shimica亦表示，十分慶幸終於可出到這首歌及MV：「我都3年冇做過喇，因為失聲關係，唔計Rap，我3年都唱唔到歌，依家醫生話我可以唱返歌，我想好似當初《狂舞吧》咁樣唱歌俾大家聽。」



問到失聲3年原因，Shimica坦言是因以前夾band，沒有錢去買耳機去保護自己的耳仔和聲線：「因為聽唔到自己唱歌，所以就唱得好大聲，不停大嗌，直到有一次感覺到喉嚨好痛，之後發現喉嚨有少少血，醫生話我喉嚨起繭。」

醫生指做手術的復原時間很長，而且要重新將聲線訓練：「醫生話一係就唔好唱住，慢慢等把聲自然好，所以就揀咗自然好，因為擔心割咗啲繭，萬一有咩事唱唔返歌點算，同埋都幾鍾意我磁性呢把聲，因為生繭之前係冇嘅，所以都驚割咗啲繭後會冇咗把磁性聲，都幾矛盾。」



《These Nights》是首全英文歌，問到現今大趨勢是做普通話歌，為何反其道而行，Shimica則認為香港音樂市場已開始國際化：「我覺得英文歌依家都越來越多人做，例如 AGA , Janice , Jill , Gareth T, Tyson Yoshi 等等歌手。同埋香港其實有好多人鍾意唱英文歌㗎，所以都好希望香港第日可以多一個項目，就係英文歌曲嘅頒獎典禮。」



這首歌是Shimica首次自己造一首歌邀請其他歌手去feature，她透露即將有很多solo的歌推出，「今年年尾會出大碟，同埋都想多元化啲會同唔同國籍嘅人合作。」

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