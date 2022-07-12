【靚太安樂窩】開箱實測Lasty環保食物包　方便易收納可拆式提帶隨時變手提外賣

買外賣用太多外賣盒，既浪費又不環保，自攜飯盒又怕太重？今集《靚太安樂窩》為大家開箱實測——台灣製造Lasty環保食物包，方便使用易收納，還可以放到微波爐叮熱，適合想環保又想輕鬆帶飯盒買外賣的大家！

食物包為台灣製造，重量為180g。輕量又方便收納，大小還足夠放一餐的份量，矽膠材質不易泛黃、耐熱、可叮。大家可以利用矽膠袋的彈力單手打開食物包，容易操作，沒有任何蓋子及配件，一件過的設計方便用家使用。

無需使用時，可以用提帶把食物包捆起，放在袋中不佔空間。可拆式提帶隨時可以變成手提外賣，輕鬆買外賣。另外食物包的開口較大，食物包會自然站立，方便把食物放進去，進食時還可以把食物包向下摺。

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食物包的材質通過美規FDA、德國LFGB檢驗標準的白金級矽膠，可耐熱至200℃，剛煮好的炸物都可以直接放進，食物包可以使用微波爐叮熱之餘，還可以放入雪櫃、使用洗碗機清洗及用烘碗機烘乾。無膠條的防漏設計可以減少發霉及卡垢的情況。一體式設計可以讓用家無死角清洗，零件亦可拆開清潔。

如果大家想入手環保食物包，TOPick會員即日至10月17日，可以專享9折購買台灣製造 Lasty 環保食物包。

Promo Code：TOPick10

Lasty環保食物包資料：

重量：180G

份量：750ML

四色可選：藍莓藍、芭樂綠、經典灰、蓮藕粉。

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責任編緝：蕭雅文