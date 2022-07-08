【隔離安排】展覽及會議業界受疫情困擾　民建聯倡放寬隔離要求

▲ 展覽及會議業界建議放寬隔離安排。（民建聯提供）

展覽及會議業界在兩年疫情期間受到打擊，建議港府縮短海外來港人士的隔離安排，逐步恢復海外往來，以助業界有更多客源來港作展覽。

香港展覽會議業代表張瑞富指出，東南亞、歐美逐漸取消防疫限制，目前有6個國際展覽會遷移到其他地區，業界憂慮繼續發展下有大影響，盼政府能採取措施挽救。

香港電子業商會行政總裁衞紹邦表示，秋季電子展原來可以吸引許多生意，如果未能舉行對業界打擊大。他指，業界建議試行閉環式管理，令參展商點對點往來酒店及展覽館，及每天檢測等，並期望香港市民回港可以家居隔離，以重新招攬港商到海外參加推銷展覽。

民建聯立法會議員周浩鼎建議，盡快落實海外來港人士「5+2」的隔離安排，並循序漸進檢視狀況，以進一步將來放寬隔離的要求，逐步恢復海外往來，重新吸引客戶來港參加大型展覽和會議在香港舉辦。會計界立法會議員黃俊碩就提倡，在適切的條件下，考慮由酒店隔離改為居家隔離，方便到外宣傳業務或參展的香港居民，亦可減輕檢疫酒店的緊張情況。

另外，該黨議員陳恒鑌倡議「在港驛站」方案，讓香港居民回內地前於香港隔離，有利解決回內地的配額被炒賣等的情況，又盼政府能與內地政府溝通，爭取增加每天回內地的配額人數上限。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳宛彤