【公務員加薪】葉劉淑儀：沒有偏離機制 　冀公務員顧全大局

▲ 行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀。（資料圖片）

多個公務員團體不滿全體公務員劃一加薪2.5%，行政會議召集人葉劉淑儀表示，知道公務員團體失望，亦知道他們很辛苦，但強調今次調整沒有偏離機制，又指加幅2.5%，政府開支已多達60多億元，冀公務員團體顧全大局。

葉劉淑儀今日出席活動後見記者，指今次加幅參考了6大因素，並無偏離機制，而社會亦認為，2.5%的加幅合理。她指出，若加薪4%，政府開支會逾百億元，認為將來可能會按情況調升。

另外，被問到本港現時防疫策略是否需要調整時，葉劉稱，政府已表明「清零」的同時要確保社會運作不受影響，「清零」不等於要全面收緊防疫政策，認為目前最有效的抗疫方法，是多做核酸檢測及提高疫苗接種率。

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責任編輯：林曉君