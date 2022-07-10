  • 32°C
香港時間 : 2022710日 (週日) 18:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公務員加薪】葉劉淑儀：沒有偏離機制 　冀公務員顧全大局

政治 17:18 2022/07/10

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀。（資料圖片）

多個公務員團體不滿全體公務員劃一加薪2.5%，行政會議召集人葉劉淑儀表示，知道公務員團體失望，亦知道他們很辛苦，但強調今次調整沒有偏離機制，又指加幅2.5%，政府開支已多達60多億元，冀公務員團體顧全大局。

葉劉淑儀今日出席活動後見記者，指今次加幅參考了6大因素，並無偏離機制，而社會亦認為，2.5%的加幅合理。她指出，若加薪4%，政府開支會逾百億元，認為將來可能會按情況調升。

另外，被問到本港現時防疫策略是否需要調整時，葉劉稱，政府已表明「清零」的同時要確保社會運作不受影響，「清零」不等於要全面收緊防疫政策，認為目前最有效的抗疫方法，是多做核酸檢測及提高疫苗接種率。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

行會今通過公務員加薪方案　劃一加薪2.5%仍有彎轉？
18:20 2022/07/05
行會今通過公務員加薪方案　劃一加薪2.5%仍有彎轉？
【公務員加薪】公務員劃一加薪2.5%　楊何蓓茵：決定不容易已平衡各項因素
10:01 2022/07/06
【公務員加薪】公務員劃一加薪2.5%　楊何蓓茵：決定不容易已平衡各項因素
【公務員加薪】李家超Vs林鄭　加薪方案不一樣？
10:37 2022/07/06
【公務員加薪】李家超Vs林鄭　加薪方案不一樣？
【公務員加薪】四公務員評議會要求與李家超會面　促重新考慮加薪幅度
19:57 2022/07/06
【公務員加薪】四公務員評議會要求與李家超會面　促重新考慮加薪幅度

你可能感興趣

行會今通過公務員加薪方案　劃一加薪2.5%仍有彎轉？
18:20 2022/07/05
行會今通過公務員加薪方案　劃一加薪2.5%仍有彎轉？
【公務員加薪】公務員劃一加薪2.5%　楊何蓓茵：決定不容易已平衡各項因素
10:01 2022/07/06
【公務員加薪】公務員劃一加薪2.5%　楊何蓓茵：決定不容易已平衡各項因素
【公務員加薪】李家超Vs林鄭　加薪方案不一樣？
10:37 2022/07/06
【公務員加薪】李家超Vs林鄭　加薪方案不一樣？
公務員事務局 葉劉淑儀 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR成員】陳卓賢傳得罪高層失寵被冷待　魯庭暉開腔建議Ian入雪櫃？
17:11 2022/07/09
【MIRROR成員】陳卓賢傳得罪高層失寵被冷待　魯庭暉開腔建議Ian入雪櫃？
【兩性關係】生仔後丈夫性慾愈來愈低　太太滿腹委屈憤怒萌離婚念頭
09:00 2022/07/09
【兩性關係】生仔後丈夫性慾愈來愈低　太太滿腹委屈憤怒萌離婚念頭
【夫妻相處】 與老婆吵架跑去外母家告狀 　入屋驚見妹夫已入住4日
18:00 2022/07/09
【夫妻相處】 與老婆吵架跑去外母家告狀 　入屋驚見妹夫已入住4日