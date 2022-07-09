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【減肥大作戰】上班族長期久坐形成大肚腩　專家教2個簡單方法1個月腰圍減15cm

健康 11:46 2022/07/09

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上班族長期久坐形成大肚腩；專家教2個簡單方法，1個月腰圍減15cm。

打工仔長期坐辦公室，缺乏活動時間，養成習慣後肚腩日漸增大。若平日已注意腸道健康、控制飲食及做腹部運動，仍不能減去肚腩，顯示不僅是脂肪囤積問題，更代表腰部肌肉退化，導致肚腩難以消減。

最新影片：

日本節目《健康就要X》其中一集探討減肥話題。日本筑波大學研究所教授、肌肉訓練專家久野譜也指出，肚腩大的原因是因習慣長期坐著。有調查顯示，肥胖人士一日中久坐的時間為9個半小時，比正常體重人士多2小時44分鐘。教授引述研究表示，久坐會令「腰大肌」（腹部深處最大肌肉）衰退，人會容易寒背、盆骨後傾，令内臟推前，導致肚腩凸出。

自測方法

節目中教用一個方法測試是否存在腰大肌衰退問題，點擊大圖查看詳情

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改善肌力消肚腩方法

自測後，若反映有腰大肌衰退的可能，可以嘗試專家推薦的2個方法，幫助提升腰大肌肌力，有機會1個月内消除肚腩。

一、3秒抬腿法

  • 坐在椅子前端，雙手扶椅子兩邊。
  • 用3秒抬高雙腳，再用3秒放下，此為1組。如此1組做10下，1日做3組。
  • 身體保持在椅子前端坐直，不要靠後。

二、巨人走路法

  • 走路時抬高大腿，每步跨出比普通走路多一隻腳的距離。
  • 以平時1.5倍步速行走。此方法為帶氧運動，幫助燃燒脂肪；連續做10分鐘較有效。

 

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就以上2個方法，節目中的4位素人嘉賓在堅持執行1個月後，結果顯示她們的腰大肌肌力得到提升，其中一位提升至原本肌力的2倍以上。同時，她們的體重及腰圍亦下降，其中一位的腰圍更成功減去15.3cm，體重減輕近8kg。

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責任編輯：羅嘉欣

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