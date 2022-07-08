【Proof求證】出錢出力投資舞台劇圓夢　王菀之：願一生推廣藝術

▲ 王菀之將在8月演出《Proof求證》。

為在過去一年疫情期間，王菀之（Ivana）的演藝工作卻完全冇停過，既辦藝術裝置展覽，又推出流行曲專輯；然後舉行了古典樂音樂會，即將再有舞台劇工作，而她不止參予演出，更是出錢出力兼任幕後策劃工作，如此馬不停蹄，難怪Ivana可以自豪說一句：我真係好鍾意做Art。

早前剛在西九完成五場《天使聲樂團古典音樂會》，王菀之為了安排父母及香港一班前輩級聲樂家演出，一人身兼六職，包括投資、主辦、創作總監、監製、鋼琴伴奏及音樂總監，為此通宵多個晚上寫譜，又要兼顧現場演出，單是想像已覺疲累，難怪她也因壓力太大而致消瘦。

馬不停蹄推動藝術

剛完成一個勞心勞力的音樂會，她即時再投入下一個計劃，在8月份的舞台劇《Proof求證》中，她又再次身兼多職，包辦監製、劇本繙譯及演出，精力爆燈。

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Ivana笑道：「我不是有心而如此緊密，只是之前音樂會因疫情延至6月，而舞台劇場地正好又8月有期，所以才會兩個演出像重疊一齊，工作量真的很大，也有很多壓力，可是卻十分滿足。」

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她又很高興有人留意到自己用心去推廣不同藝術項目。「很多人以為近年我沒工作，其實只是轉了方向，入行多年，現在開始有機會去實現夢想，譬如當舞台劇監製，早幾年自問做不到，要累積了一定演出經驗，才敢去埋班，別人方會信任你。另外，我也想繼續做裝置藝術展覽，可是找場地不易，如能去其他地方舉行是終極夢想，不過，音樂仍是我的主體，之前的art work都是由音樂去帶動。」

理性與感性平衡

今次舞台劇《Proof求證》原於2000年在美國百老匯首演，之後獲多個業界獎項，亦曾改編成桂莉芙柏德露主演的電影《緣來算盡愛》，王菀之大在中學時看過電影，已十分喜歡，後來欣賞過本地劇團風車草的版本，就一直盼望有天可親自演出此劇。

▲ Ivana透露，明年正計劃一個大型的創意演出。（攝影：黃建輝）

王菀之在劇中演的角色，是同時繼承亡父的數學天份及精神病特質，生活在正常與失常的界線中，難度挑戰頗大。同時身兼監製及演出的她，坦言如精神分裂。

她說：「監製的工作，是要顧及宣傳、市場、成本、演員以至服裝美術等，需要理性的頭腦；演戲卻是很感性的，要平衡兩種思維，確是很辛苦，所以我很感謝導演司徒慧焯、演員陳淑儀、吳鳳鳴、陳康在的專業，令我十分放心，現在最希望是售票情況理想，之後我便可專注在綵排，其他事情就要相任團隊去處理。」

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未想過找軒仔合資

無論是之前的古典音樂會，至8月的舞台劇，王菀之都是自資製作，今次更是沒有任何贊助，如何計算平衡已是一種壓力。

問她因何要獨力做投資者，她解釋：「藝術演出很難找贊助商，我有嘗試去找，但不少公司的資金都已用來贊助商業的演出，所以我才要自己投資，而舞台劇場地很細，如單靠售票收入，同時又想團隊得到合理報酬，就要很識得計算，不蝕錢已經很好。」幸而她笑道在讀書時，數學成績不過不失，故現在要學識睇數，也未致於太崩潰。

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她其實也可以找志同道合的圈中好友，譬如張敬軒一同投資的話，財政壓力或可減輕，Ivana卻未有考慮。「如果要找朋友一齊出錢，好像要多付一個責任，3年前的音樂劇因規模較大，就需要找人合資，今次製作相對較少，故相信自己能應付得來。」

提到張敬軒這位知己，5月她任對方紅館演唱會嘉賓時，在台上讀出一份友誼之信，就感動不少觀眾。王菀之回想：「我很想多謝這位在人生上互相扶持的好友，但又不知送甚麼給他，不如寫封信，因內容都是很直接的心底話，不用太多琢磨，只用了一個晚上便寫好，完成後自己都很感動。」

如果王菀之張敬軒下次再合作，又會是怎樣的結晶品？Ivana幻想著說：「我未必會找他演舞台劇，反而想再做多次音樂刻，跟風車草合作，要搞笑，好玩，起碼可以讓我們開心一餐。」想法多多的王菀之，其實最想成一生做art form的表演者。」

記者：區家歷

髮型：Jo Lam@SALON TRINITY

化粧：Ricky Lau

服裝 : 45R

場地：海洋公園萬豪酒店