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【高鈉陷阱】高納易致水腫高血壓胃癌　營養師列6種比麵包更高鈉食物

保健美顏 18:07 2022/07/08

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有6種食物比麵包更高鈉

高鈉高糖飲食有損健康！上月消委會公布一項檢測結果指，市面上28款預先包裝方包樣本鈉含量高，發現每片含0.1茶匙鹽，每日吃2片（約80克）已佔每日建議攝取上限逾20%。「健營物理治療及營養中心」（Nutri-Pro）營養師團隊比較了部份品牌食物標籤，發現市面有有6種食物鈉含量比方包更高，提醒大眾要格外留意。

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高鈉飲食風險

食安中心指出，若攝取過多鈉或會損害健康，例如增加患高血壓的風險，而高血壓可引致冠心病和中風。除了引致高血壓，世衞及世界癌症研究基金會近年的專家報告均指，鹽和鹽醃的食物可能增加罹患胃癌的風險。據世衞建議，成年人每天需要攝取2000毫克鈉，即相等於約一平茶匙食鹽（約5克食鹽）所含的鈉分量。

6種常見高鈉食物

近日「健營物理治療及營養中心」在其facebook專頁發文指，比較過市面部份品牌標籤後，有6種食物的鈉含量亦「估你唔到」，屬於高鈉食物：

1. 蕎麥麵 （乾，1扎）

  • 1200mg鈉，約0.6茶匙鹽

2. 魚皮餃（5粒）

  • 1150mg鈉，約0.6茶匙鹽

3. 蝦子麵（1個）

  • 72mg鈉，約0.4茶匙鹽

4. 獅子狗（5條）

  • 665mg鈉，約0.3茶匙鹽

5. 魚肉燒賣（5粒）

  • 525mg鈉，約0.25茶匙鹽

6. 急凍即食蝦（10隻）

  • 520mg鈉，約0.25茶匙鹽

內容獲「健營生活.關心你的營養師」授權轉載

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責任編載：黃泳欣

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