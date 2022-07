【奢華品牌】GUCCI高級珠寶系列香港展覽　影后謝茜嘉謝西婷貴氣加持【內附詳情】

▲ GUCCI於薄扶林譚雅士大宅為最新高級珠寶系列Hortus Deliciarum舉行展覽,只限預約。(圖片:黃鑑江攝/圖片品牌提供)

由創意總監Alessandro Michele設計,GUCCI本年度高級珠寶系列「Hortus Deliciarum」第三章終於駕臨香港。為隆重其事,品牌一連5天於薄扶林譚雅士大舉行展覽。是次系列被分成五個主題,是Alessandro Michele將他對幻想中的「壯遊」(Grand Tour)旅程的嚮往,以珍貴珠寶及旗下耍家工藝呈現出來。

是次Hortus Deliciarum系列第三章大可當作五篇遊記,分別為:18世紀的壯遊旅程、多元美學概念、充滿神話氣息的珍珠、40年代新世界和帶點70年代的流行文化,品牌力邀奧斯卡影后謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)為最新高級珠寶系列加持,最引人入勝的一套珠寶鑽飾,是選用了源於1850至1870製造的「微馬賽克」!

以羅馬園林為主題,為系列鍍上珍貴的特質,以及羅馬遺跡的歷史實感。

這些馬賽克景致包括鬥獸場(Colosseum)、豎立著貝里尼(Bernini) 柱廊的聖伯多祿廣場(Piazza San Pietro)、19世紀的萬神殿(Pantheon)遺跡、古羅馬廣場(Roman Forum)、灶神廟(Temple of Vesta)、寇里古城 (Cori)的大力士神廟(Temple of Hercules)、蒂沃利 (Tivoli) 花園的水泉瀑布,以及塞斯提烏斯金字塔(Pyramid of Cestius)。

相信看完整個展覽,如同進入了Alessandro Michele的天馬行空世界,就當他是一位狂熱的收藏家,回溯歷史中描述的19世紀壯遊體驗,再化身神話作者,書寫一個由珍貴紀念品構成的寓言故事,揉合夢境與經驗,訴說故事和秘密。

從夢幻和想像的旅程中,遊歷過古羅馬廢墟和園林中迷人的馬賽克彩磚,讓遠古的神話世界,以出多元豐富的寶石來延續追尋夢想的必要吧?!

GUCCI高級珠寶系列《Hortus Deliciarum》第三章香港區展覽

日期:即日起至7月10日

地點:譚雅士大宅(薄扶林薄扶林道128號)

查詢:5806 3222(只限預約)

記者:黃鑑江