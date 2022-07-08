【奢華品牌】GUCCI高級珠寶系列香港展覽　影后謝茜嘉謝西婷貴氣加持【內附詳情】

▲ GUCCI於薄扶林譚雅士大宅為最新高級珠寶系列Hortus Deliciarum舉行展覽，只限預約。（圖片：黃鑑江攝／圖片品牌提供）

由創意總監Alessandro Michele設計，GUCCI本年度高級珠寶系列「Hortus Deliciarum」第三章終於駕臨香港。為隆重其事，品牌一連5天於薄扶林譚雅士大舉行展覽。是次系列被分成五個主題，是Alessandro Michele將他對幻想中的「壯遊」（Grand Tour）旅程的嚮往，以珍貴珠寶及旗下耍家工藝呈現出來。

是次Hortus Deliciarum系列第三章大可當作五篇遊記，分別為：18世紀的壯遊旅程、多元美學概念、充滿神話氣息的珍珠、40年代新世界和帶點70年代的流行文化，品牌力邀奧斯卡影后謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）為最新高級珠寶系列加持，最引人入勝的一套珠寶鑽飾，是選用了源於1850至1870製造的「微馬賽克」！

以羅馬園林為主題，為系列鍍上珍貴的特質，以及羅馬遺跡的歷史實感。

這些馬賽克景致包括鬥獸場（Colosseum）、豎立著貝里尼（Bernini） 柱廊的聖伯多祿廣場（Piazza San Pietro）、19世紀的萬神殿（Pantheon）遺跡、古羅馬廣場（Roman Forum）、灶神廟（Temple of Vesta）、寇里古城 （Cori）的大力士神廟（Temple of Hercules）、蒂沃利 （Tivoli） 花園的水泉瀑布，以及塞斯提烏斯金字塔（Pyramid of Cestius）。

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相信看完整個展覽，如同進入了Alessandro Michele的天馬行空世界，就當他是一位狂熱的收藏家，回溯歷史中描述的19世紀壯遊體驗，再化身神話作者，書寫一個由珍貴紀念品構成的寓言故事，揉合夢境與經驗，訴說故事和秘密。

從夢幻和想像的旅程中，遊歷過古羅馬廢墟和園林中迷人的馬賽克彩磚，讓遠古的神話世界，以出多元豐富的寶石來延續追尋夢想的必要吧？！

GUCCI高級珠寶系列《Hortus Deliciarum》第三章香港區展覽

日期：即日起至7月10日

地點：譚雅士大宅（薄扶林薄扶林道128號）

查詢：5806 3222（只限預約）

記者：黃鑑江