  • 31°C
香港時間 : 2022708日 (週五) 18:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奢華品牌】GUCCI高級珠寶系列香港展覽　影后謝茜嘉謝西婷貴氣加持【內附詳情】

休閒消費 18:37 2022/07/08

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

GUCCI於薄扶林譚雅士大宅為最新高級珠寶系列Hortus Deliciarum舉行展覽，只限預約。（圖片：黃鑑江攝／圖片品牌提供）

由創意總監Alessandro Michele設計，GUCCI本年度高級珠寶系列「Hortus Deliciarum」第三章終於駕臨香港。為隆重其事，品牌一連5天於薄扶林譚雅士大舉行展覽。是次系列被分成五個主題，是Alessandro Michele將他對幻想中的「壯遊」（Grand Tour）旅程的嚮往，以珍貴珠寶及旗下耍家工藝呈現出來。

是次Hortus Deliciarum系列第三章大可當作五篇遊記，分別為：18世紀的壯遊旅程、多元美學概念、充滿神話氣息的珍珠、40年代新世界和帶點70年代的流行文化，品牌力邀奧斯卡影后謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）為最新高級珠寶系列加持，最引人入勝的一套珠寶鑽飾，是選用了源於1850至1870製造的「微馬賽克」！

以羅馬園林為主題，為系列鍍上珍貴的特質，以及羅馬遺跡的歷史實感。

這些馬賽克景致包括鬥獸場（Colosseum）、豎立著貝里尼（Bernini） 柱廊的聖伯多祿廣場（Piazza San Pietro）、19世紀的萬神殿（Pantheon）遺跡、古羅馬廣場（Roman Forum）、灶神廟（Temple of Vesta）、寇里古城 （Cori）的大力士神廟（Temple of Hercules）、蒂沃利 （Tivoli） 花園的水泉瀑布，以及塞斯提烏斯金字塔（Pyramid of Cestius）。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

相信看完整個展覽，如同進入了Alessandro Michele的天馬行空世界，就當他是一位狂熱的收藏家，回溯歷史中描述的19世紀壯遊體驗，再化身神話作者，書寫一個由珍貴紀念品構成的寓言故事，揉合夢境與經驗，訴說故事和秘密。

從夢幻和想像的旅程中，遊歷過古羅馬廢墟和園林中迷人的馬賽克彩磚，讓遠古的神話世界，以出多元豐富的寶石來延續追尋夢想的必要吧？！

GUCCI高級珠寶系列《Hortus Deliciarum》第三章香港區展覽

日期：即日起至7月10日

地點：譚雅士大宅（薄扶林薄扶林道128號）

查詢：5806 3222（只限預約）

記者：黃鑑江

相關文章

ARMANI米蘭傢俬展盡現東方情懷　本地專門店增設全新家品部
今日 12:23
ARMANI米蘭傢俬展盡現東方情懷　本地專門店增設全新家品部
【巴黎高訂周】妮歌潔曼現身BALENCIAGA時裝騷　以《超完美嬌妻》復古髮型行catwalk
12:04 2022/07/07
【巴黎高訂周】妮歌潔曼現身BALENCIAGA時裝騷　以《超完美嬌妻》復古髮型行catwalk
【潮物速報】Vivienne Tam旗下OPERA GIRL玩跨界聯乘　夥Team Green推全球限量28厘米木製拼圖
09:23 2022/07/07
【潮物速報】Vivienne Tam旗下OPERA GIRL玩跨界聯乘　夥Team Green推全球限量28厘米木製拼圖

你可能感興趣

ARMANI米蘭傢俬展盡現東方情懷　本地專門店增設全新家品部
今日 12:23
ARMANI米蘭傢俬展盡現東方情懷　本地專門店增設全新家品部
【巴黎高訂周】妮歌潔曼現身BALENCIAGA時裝騷　以《超完美嬌妻》復古髮型行catwalk
12:04 2022/07/07
【巴黎高訂周】妮歌潔曼現身BALENCIAGA時裝騷　以《超完美嬌妻》復古髮型行catwalk
【潮物速報】Vivienne Tam旗下OPERA GIRL玩跨界聯乘　夥Team Green推全球限量28厘米木製拼圖
09:23 2022/07/07
【潮物速報】Vivienne Tam旗下OPERA GIRL玩跨界聯乘　夥Team Green推全球限量28厘米木製拼圖
GUCCI 珠寶 文娛藝術 演員 薄扶林 展覽 時裝服飾 商場活動

最高瀏覽

【勒索高層】疑遭女員工發相勒索續審　男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」
14:28 2022/07/07
【勒索高層】疑遭女員工發相勒索續審　男事主哭訴「想我最愛嘅老婆返屋企」
【早洩問題】男性超過2分鐘才射精不算早洩　醫生教6招延長時間：看AV反給壓力
16:27 2022/07/07
【早洩問題】男性超過2分鐘才射精不算早洩　醫生教6招延長時間：看AV反給壓力
【世界首富】馬斯克去年11月與下屬誕雙胞胎　同年12月前女友誕B女共育9孩
18:50 2022/07/07
【世界首富】馬斯克去年11月與下屬誕雙胞胎　同年12月前女友誕B女共育9孩