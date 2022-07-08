【安倍晉三身亡】日本多名時任或前首相曾遇襲　安倍外祖父亦遭激進分子刺傷

▲ 日本前首相安倍晉三發表演說時中槍身亡。(新華社圖片)

日本前首相安倍晉三今日(8日)早上在奈良市街頭發表演說時中槍，搶救後不治，詳情即看【下一頁】。翻查資料，日本政壇曾發生過多次政要遇刺身亡事件，而安倍晉三的外公過往亦曾遭人行刺。

曾發動甲午戰爭、四度拜相的伊藤博文，是日本近代史上首位遇刺身亡的前首相，在1909年10月26日時任韓國統監的伊藤博文，被派往與俄羅斯討論朝鮮半島問題時，在中國東北哈爾濱火車站被韓國義士安重根槍殺身亡，終年68歲。

第19任首相原敬在1918年上任，記者出身的他是日本首個平民出身的首相。原敬在1921年11月4日原訂往關西出席活動，但於東京車站遭右翼鐵道工人中岡艮一以短刀刺中右胸身亡，終年65歲，是日本史上首次有在任首相遭被暗殺，原敬離世後獲追授大勳位菊花大綬章。兇手聲稱不滿原敬的政商及財閥為中心的政治模式，以及反對在野黨的普通選舉法等。

因強硬作風而被稱為「獅子首相」、第27任首相濱口幸雄，於1930年11月14日同樣在東京車站遭人開槍擊中腹部，終未能痊愈於翌年8月離世，終年61歲。行兇的右翼團體「愛國社」成員佐鄉屋留雄，聲稱不滿濱口幸雄批准一項削減海軍軍備的條約。

第29任首相犬養毅於1931年出任日本首相，任內軍國主義蔓延下，先後策劃多宗遇刺事件。犬養毅於1932年5月15日在首相官邸，被10多名激進年輕海軍軍官槍殺，時年77歲。

至於安倍晉三的外祖父、日本第56及57任首相岸信介，因在1960年與美國修訂《美日安保條約》，引發日本革新派（左派）與保守派（右派）的大鬥爭，他於1960年7月14日被右翼團體「大化會」成員荒牧退助刺傷，5天後宣布下台。最終岸信介於1987年離世，終年90歲，其長女安倍洋子為安倍晉三的母親，現年94歲。

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責任編輯：TOPick港聞組