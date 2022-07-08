【早產BB】25周早產男童曾兩度爆肺　母子樂觀面對9月將入讀K1

▲ 絡堯即將入讀K1。

早產嬰兒的成長讓父母格外憂心。2019年誕下時只有25周大的絡堯，當時體重更是只有790克，一出生便要依靠醫療儀器維持生命。不過，經過媽媽Zuki不離不棄細心照料，以及2年多以來的跟進觀察治療，小絡堯目前肺部功能已幾乎恢復正常，只需定期複診觀察。Zuki接受TOPick訪問時表示，絡堯雖然身材較矮小，但活潑樂觀，喜歡與其他小朋友玩，近期語言能力也大有進步。即將三歲的絡堯正準備於9月升讀幼稚園K1。

Zuki又透露，2年多以來經常在早產嬰兒家長的通訊群組，與其他媽媽交流，互相勉勵，分享資訊。她勉勵早產兒家長，「一定要保持正面樂觀，畀小朋友感覺到信心，尤其作為媽媽，同小朋友有好特別嘅連結，佢一定會感受到。」

Zuki懷孕踏入20周時，經常咁多身體不適，甚至下體流血，經醫生檢查，才發現腹中的胎水所剩無幾，於是住院一段時間後，在25周又3日誕下兒子。初一出世，絡堯便要要戴上呼吸設備，睡在保暖箱。由於早產，絡堯幾乎心肝脾肺腎都有問題，多次面臨危險期，其中最大問題則在於肺部，不足1歲便兩次爆肺（氣胸）。

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Zuki指，絡堯目前已經幾乎完全康復，肺部的問題，醫生更是已經「Close File（無需跟進）」。雖然兒子右胸肺部位置有凹陷，感冒時會比較多咳嗽，但平時日常生活，肺部運作如常。

而絡堯去年也如常報讀幼稚園，並參加面試，獲住所附近一間幼稚園錄取。目前絡堯僅語言能量較同齡小朋友稍為遲緩，需要定期見言語治療師。

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她又感激絡堯姑媽一直協助她照顧兒子。她透露，自己與早產兒媽媽通訊群組的成員之間，也會經常互相鼓勵，圍爐取暖。

她又指，兒子個頭較矮，說話也比較多疊字，但他性格樂觀，喜歡和小朋友玩，「有時畀小朋友推跌咗，都唔會唔開心。」她希望兒子上幼稚園後，能夠快樂學習。她又寄語其他早產兒家長，要保持樂觀，讓小朋友感到信心，勇敢面對。

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記者：莊恭南