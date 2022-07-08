【公立醫院】醫管局公布再多3宗死亡個案　3間公立醫院有確診病例

▲ 本港新增2,945宗確診個案，本地感染佔2,748宗。（陳國峰攝）

本港今日（8日）新增2,945宗確診個案，本地感染佔2,748宗，另有197宗輸入個案。醫管局公布再多3宗死亡個案，涉及2男1女。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示死亡個案年齡介乎64至85歲，2名已經接種2針，1名接種了3針。

醫管局公布新冠病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人或職員被列為密切接觸者及院內感染個案，雅麗氏何妙齡那打素醫院內科混合病房，今日公布再多兩名男病人確診新冠病毒，至今共有9名病人及一名員工確診。

此外，該院一間內科男病房有一名病人於7月4日經入院篩查發現確診，接觸追蹤調查後，今日發現同病房另外兩名病人確診，全部確診病人正接受隔離治療，情況穩定。



至於香港佛教醫院再有兩名在一個護養病房留醫的男病人確診，至今共有14名病人及四名員工確診。有關病人已轉回東華三院黃大仙醫院接受隔離治療，全部病人情況穩定。

另外仁愛堂田家炳護理安老院一位57歲女病人確診，現正接受隔離，情況嚴重，同房的7名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。另外亦有一名女職員確診。最後一日上班是7月5號，現有合共50人來自護理院的病人和員工現正接受檢測。

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實習記者：何彤茜