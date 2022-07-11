【娛圈尖子】呂爵安首部電影作品上映　 DSE考獲25分入港大BBA畢業

▲ Edan文武雙全，又充滿演藝天份。

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前拍攝的賀歲電影《闔家辣》因為疫情而未能按原定計劃在今年的2月1日（大年初一）上映，趁住疫情緩和，電影最終順延至2022年7月14日暑假上映，日前終於播出Edan與該片監製吳君如作客鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》，該節目在早前已經錄音，但會了配合宣傳在最近才播出。

答問題轉數快

面對口才了得的吳君如及Do姐，Edan對兩位前輩必恭必敬，身為學霸的他回答問題是轉數很快，吳君如和Do姐大談以前賀歲片，他們指以前賀歲片會分幾條劇情主線，因為演員非常忙碌，所以很多時候未能一起拍攝，即使劇情圍繞一家人發生，「大哥」和「二哥」可能只是能一同拍攝場口。

▲ Edan和君如接受Do姐訪問。

本來正在專心聽兩位前輩的威水史的呂爵安，被吳君如笑指他太年輕，未看過以前賀歲片，也不知道她是誰。Do姐遂問呂爵安知不知道她是誰，又說以前自己和吳君如以前「幾巴閉」，嚇到呂爵安連連答知道，又大呼：「知！我梗係知！」他續指Do姐和吳君如現在都仍很「巴閉」。

Do姐好奇又問呂爵安對自己和吳君如以前的事情知曉多少，呂爵安笑指自己小時候都經常看電視，又很喜歡看八卦雜誌，尤其是去廁所大便的時候，所以一定知道兩位前輩的事。吳君如笑言：「又屙，佢好鍾意屙。」

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Edan又大賣口乖指吳君如是好前輩，Do姐提到對吳君如的印象，表示當初以為她「巴巴閉閉，揸曬主意，原來佢幾講道理。」呂爵安補充吳君如該認真時認真，認真玩時便會玩，又指提拍攝時吳君如會盡善盡美，會以不同方法去拍攝到一個好的場面，而自己在她身上也學到很多。

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文武雙全

現年25歲的Edan在18年參加ViuTV節目《全民造星》，其後成為MIRROR成員。識拉小提琴及彈鋼琴的Edan推出的第一首個人單曲《E先生連環不幸事件》成績不俗，加上電視劇《大叔的愛》助攻，更出演賀歲電影，即時爆紅。

其實Edan不單充滿演戲天份，他讀書成績都非常好，名副其實學霸，當年為應付DSE非常勤力，曾連續3個月每天在自修室溫習，最終在DSE考獲最佳五科25分好成績入讀香港大學工商管理學（資訊系統）。再加上鋼琴及小提琴兩種樂器皆考獲8級，更是跆拳道黑帶，更是文武雙全。畢業後他更為港大拍攝宣傳照。

▲ Edan與媽媽感情很好。

Edan中學時期就讀荃灣的可風中學（嗇色園主辦）是Band 1英文中學，創校於1974年，屬於資助學校。該校除著重兩文三語和數學訓練之外，也鼓勵學生投入體藝及課外活動，並培養端正品格及領導才能。可風歷年在DSE的成績均超越全港平均數，去年有93.4%學生考獲「33222」成績，符合入讀大學最低門檻，遠超全港平均的42.1%；而且高達95%考生經聯招獲派學位，成績非常理想。而Edan的妹妹都跟隨哥哥，在可風中學就讀。

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責任編輯：王明芳