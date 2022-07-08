【超市大搜查】日本雜誌比拼12款防UV縮骨遮　Wpc.奪冠紫外線阻隔率達96%

▲ 日本雜誌比拼12款防UV縮骨遮，Wpc.奪冠紫外線阻隔率達96%。

夏天陽光猛烈又經常下雨，不少人外出時都會帶備縮骨雨傘傍身。日本雜誌《LDK the Beauty》最近測試了市面12款縮骨遮，針對防UV效能、設計等方面進行評分，選出最推薦的產品，當中不少品牌都可以在網上買到。

《LDK the Beauty》搜羅了12款「晴雨兩用」的縮骨遮，品牌包括UNIQLO、macocca、PAUL & JOE等等。而是次測試會針對以下4個方面進行評分：

1. 防UV效能

將UV標籤貼在雨傘表面，然後將雨傘放置在陽光下一段時間，根據標籤的顔色變化，計算UV阻隔率。

2. 涼爽度

利用電熱爐照射雨傘，令雨傘的表面溫度增至42°C，然後測量雨傘內部的溫度，以比較它們的隔熱效能。隔熱率100%為「A+」；95%以上為「A」；90%以上為「B」。

3. 使用感：

根據由打開到折疊雨傘的時間，來測試使用的難易、方便程度。另外，亦會測量每把雨傘的重量，判斷是否輕巧。

4. 設計

專業人士根據雨傘面料的質量、外觀等方面進行評分。

完整測試結果如下：

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是次測試由「Wpc.」的縮骨遮奪得「Best Buy」評價，UV阻隔率高達96.1%，是12款雨傘中最高，而且 易於折疊， 重約180克，相當輕便。

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責任編輯：羅嘉欣