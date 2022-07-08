【就是青春】余詠珊主理選秀騷參賽者全曝光　洪韻騏+張鈊貽+林躍翰+趙啓嵐成大熱

▲ 香港開電視《就是青春》18位參加者曝光。

余詠珊離開大台後成立製作公司「好好製作」，與丈夫何哲圖為開電視製作選秀節目《就是青春 YOUNIVERSE》，以對撼TVB的《聲夢傳奇》系列和ViuTV的《全民造星》系列，而開電視亦公布《就是青春》18位參賽者名單。

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開電視早前公開招募30歲以下具歌唱潛質的年青人參加《就是青春》比賽，而節目以「不讓青春留白」為主題，而且參賽者需要在內接受訓練、學習。

18位參賽者分別為1號溫曉晴、2號曾琸庭、3號梁樂童、4號張鈊貽、5號洪韻騏、6號余逸暳、7號劉庭君、8號林曉蕙、9號林躍翰、10號陳心余、11號阮偉倫、12號康志維、13號劉睿曦、14號莫皓俊、15號余卓謙、16號簡文浩、17號趙啓嵐、18號司徒泆。

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洪韻騏挑戰炎明熹

當中有幾位入圍學員較為突出，包括19歲的洪韻騏，Wincy唱歌十分了得，未開始比賽就已經搶閘推出個人作品，就是劇集《黑金風暴》宣傳曲《透光》，歌曲於YouTube上架。

雖然Wincy未正式出道，不過外間已把她與《聲夢傳奇》一姐炎明熹作比較。

▲ 洪韻騏為較突出的學員。（取自instagram）

張鈊貽具舞台經驗

另一女學員為18歲的張鈊貽Valc，年紀輕輕已經有豐富舞台經驗。

在ValcIG可見，最近她擔任了張敬軒演講會dancer，而且又有大量跳舞表演的相片和片段欣賞。

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林躍翰曾參加《造星III》

至於另一學員林躍翰（John）曾參加過《全民造星III》, 可惜當時十強止步。

今次捲土重來再戰選秀騷，22歲的林躍翰有「翻版胡鴻鈞」之稱，其專長為跳舞，而胡鴻鈞曾經搵阿John一起拍跳舞片，更被網民指倒戈撐友台。

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趙啓嵐曾拍劇

另外，今次有兩位學員只得13歲，當中趙啓嵐有不少演出經驗，他自4歲開始當童星拍攝廣告，長大後參與港台劇集演出，之後更演出過TVB劇集《使徒行者3》，劇中飾演林峯仔仔，此外於《金宵大廈2》裡飾演「Timmy」一角。

趙啓嵐自細已經喜歡音樂，唱歌、打鼓和彈琴也曉得，他更參加過歌唱比賽。