DSE重讀生憑土力工程高級文憑　終如願升讀科大土木工程　向工程師進發

求學讀書打好基礎是理所當然的事，修畢香港大學附屬學院（HKU SPACE Community College，簡稱CC）土力工程高級文憑的Sam Chan (陳偉文) 對這句話有另一番體驗。「讀書和起樓一樣，打好基礎真的好重要。起樓不只顧及起得幾靚幾實淨，最緊要是建築物的地基。」兩年來透過課程提供的實習及實地考察，讓他學習到泥土及岩石對興建基建的重要性，同時鞏固課本上的理論知識，終於如願考入首選的科大土木工程學系，真正打好基礎，向着工程師目標進發。

對前路感迷茫 輾轉覓得理想課程



很多中學生都不知道自己想走一條怎樣的路。Sam以前也對前路感到迷茫，2019年第一次應考DSE成績未如理想，於是一邊兼職工作，一邊自修；翌年重考，成績進步了，但Best 5只得16分。兜兜轉轉都要另覓升學出路，那時候他留意到CC的土力工程高級文憑課程，「有親戚在地盤工作，聽過他講解工作環境，對起樓大概也知道是怎樣的一回事，所以一看到課程資料，就知道這課程很實用。我覺得讀完課程後，必能夠找到工作。」所以決心報讀這課程。

提到在CC學到的知識，他就興奮地解釋，「土力工程指的是建築前期的地基工程。地下的結構是否適合起樓呢？因應不同泥土和岩石結構，要用幾硬幾粗的樁？大家看不見，但卻最重要。」他在CC接觸到一些專門的科目如Description of Rocks and Minerals，認識不同岩石及礦物質的特性和成因，學習靠肉眼觀察和分辨岩石。Sam笑說，「我都想不到要讀這方面知識，但又覺得幾有趣。」他又提及有一科的內容主要講泥土承重能力，透過實驗取得各種類型的泥土特性，「我們常常接觸到的泥土，看似平平無奇，原來遇到水就會產生很多變化，讓我明白為何香港雨季會很容易觸發山泥傾瀉。」



透過實習鞏固課堂所學



Sam當初參考課程資料的時候，知道學生有機會到相關政府部門或私人機構實習，在學期間，他就去過幾個政府部門實習，跟隨工程師到地盤現場觀摩鑽探工作，了解樁打入地底的概念，例如樁打到幾深才到達石頭位置、怎樣才取得完整的岩石泥土樣本等。

實習的另一部分是在實驗室進行，學生可以用泥土和岩石樣本來做不同的測試，「主要讓同學熟習各個步驟，明白為甚麼要這樣做，令我們印象更深刻。」他說雖然每次在實驗室都很忙碌，卻過得開心實在。「因為在實驗室所做的實驗，跟Soil Mechanic科讀的內容完全一樣，可以將書本的知識融匯貫通。做實驗的過程不單是學習，更鞏固課堂所學的理論。」在實習的過程中開闊眼界，獲得課本以外的知識和體驗，讓他掌握如何將理論應用在實際情況中，從而更肯定未來就業方向。



岩石變化萬千 實地考察印證所學



另一個讓Sam感到驚喜的課程內容，是可以出走大自然—Structures and Field Studies，親身到東平洲、荔枝莊和萬宜水庫進行實地考察，內容主要是學習觀察當地的地質結構，然後懂得畫圖表達。當中印象最深是東平洲，「那裏的岩石真的好多變化，在觀察中發現它們的構造離不開地質學教過的形成理論。有些比較複雜的構造，幸好有帶隊的教授專業解說。他好有心，帶我們環島一圈，邊行邊印證學過的地質知識。經過這次考察後，大大增加了我對岩石的興趣，累積了寶貴的經驗。」回到課堂，便將考察得來的相片紀錄，以文字報告解釋形成原因。

考獲首志願科大土木工程系



修讀了兩年的課堂，加上實習和實地考察，Sam已經十分肯定自己的志向及就業方向，透過CC打好升學的基礎，最後獲3間大學取錄，分別為科大土木工程學系、理大土木工程學系及中大能源與環境工程學，而他首選的是科大土木工程。「收到結果的時候，感覺好似發緊夢！」他解釋，「土木工程真的是萬丈高樓從地起，而土力工程是其中的一環，所以我算是打好基礎，入讀大學後就真正深入鑽研學問。」他現時的心願是成為土力工程師，「在實習的時候，讓我了解一個土力工程師的工作，如今終於真的有機會向這個方向進發，所以真的好開心！」



info

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

查詢電話：3416 6338

網址： https://bit.ly/3AcICAH

更多課程資料：https://bit.ly/3I1TFyL

申請方法：https://bit.ly/3y92SAW



(特約)

