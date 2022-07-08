【癌症警號】常感疲倦恐是3大癌症警號　醫生：留意「惡病體質」10大特徵

▲ 3大癌症最常以疲勞表現作警號。

你會否經常喊好累、上班提不起精神超疲倦？小心這或是身體受癌症影響而作出警號！有台灣醫生表示，經常感到疲勞可能是惡病體質，就是跟癌症有關，經統計與觀察，有3大癌症最常以疲勞表現作警號。

據台媒報道，台灣新光醫院家庭醫學科醫生柳朋馳，近日在當地健康資訊節目《健康2.0》中指出，不少人擔心感到疲勞會否導致有癌症，但其實應該是「癌症會導致疲勞」，因為疲勞是一種平常的生理反應，所以疲勞不一定代表有癌症，但是患有癌症時就會導致明顯感疲勞。

柳醫生又稱，慢性疲勞可視為身體發出的警訊，甚至可能是身體癌症的跡象表現，根據統計和觀察，有3大癌症最常會以疲勞表現，分別是肺癌、肝癌及血液性癌症。

他解釋，這3種癌症與身體代謝機能有著重大關係，如蛋白質合成及影響免疫系統有關，身體長時間處於強烈發炎狀況下，就會表現出疲勞。

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惡病體質10大特徵

柳醫生還稱，當患者出現癌症「惡病體質」可能都屬於比較中末期了，包括體重異常下降，在3個月內掉了5-6%、6個月掉10%，就擔心是惡病質。。他表示「惡病體質」通常會出現10大特徵：包括體重減輕、血糖不穩、肌肉萎縮、活動力下降、嗜睡、倦怠無力、厭食、易感飽肚、面色蒼白、貧血。

想減少身體發炎，中醫師沈瑞斌推薦4種辛香料，他表示，疲勞常伴隨慢性發炎，可從食材下手，包括大蒜、洋蔥，有研究報告顯示其對乳癌有抑制效果；還有韭菜與青蔥，具有壓制病毒的功效。蔥白可用來治療感冒，可抗發炎、抗感染。

另外，沈瑞斌也推薦「補元氣茶飲」，使用藥材有甘草、魚腥草、黃耆、三七各5克，以熱水沖泡即可飲用。其中三七中藥別名又稱「金不換」，對腸胃發炎有幫助。甘草則可抗腫瘤、抗病毒。在疫情期間最紅的魚腥草，則對呼吸道發炎有助益，可抑制病菌、抗發炎，以舒緩感冒症狀。

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責任編輯：羅嘉欣