【金像獎2022】《梅艷芳》王丹妮首拍電影即當女一　處女演出即贏口碑獲雙料提名

▲ 影壇新貴！

第40屆香港電影金像獎將於7月17日舉行，由於今年影帝影后競爭激烈，令不少戲迷都十分期待！

當中憑《梅艷芳》而聲名大噪的王丹妮（Louise），更同時獲最佳女主角及最佳新演員提名，首次接拍電影的她便能有雙料提名，認真厲害。

早前Louise已在香港電影導演會年度大獎勇奪最佳新演員獎項，相信為她打下強心針，成為影后大熱，不少粉絲希望王丹妮能在金像獎再下一城。

最新影片推介：Sica專訪

【金像獎2022】最佳新演員特刊造型曝光 王丹妮梁仲恆影壇新貴逐金像帝后

自小做模特兒

現年32歲的Louise出生於單親家庭，家境清貧，不過幸好她天生擁有高挑身型，早在初中時，身高已約167cm，故在13、14歲開始便做兼職模特兒幫補家計。

在17歲更已為國際名模，Louise當時參加Elite模特兒比賽，先後奪得香港區冠軍和亞太區總冠軍，並正式入行做時裝模特兒，更曾代表香港參加亞太區總選兼奪得冠軍，並於日本及米蘭等行時裝騷，踏上Chanel、Dior等著名品牌的時裝騷舞台，亦從此展開其模特兒生涯。

▲ 天生就是做模特兒材料！

曾對愛情失信心 直至遇上羅孝勇

不過在Louise 23歲時與男友性格不合而分開，可是她卻早已意外懷孕，她尊重生命選擇勇敢當未婚媽媽，誕下一名女兒，愛女隨母姓喚王芷欣（Affa）。

由於有着單親家庭成長的陰影，她在工作以外的時間全留給女兒，盡心盡力給她雙倍的愛，而當時的她對愛情灰心，曾坦言「我以為自己不會再拍拖。」

及後，她經朋友介紹下認識羅孝勇，對方對她十分愛錫，令她對愛情重拾信心，願意接受對方，他們拍拖約4年後，更於2020年結婚。

羅孝勇視Affa如親生女兒一般，曾表示Affa早已稱呼他為「爸爸」。Louise與羅孝勇結婚後，Affa亦改隨繼父姓，改名為羅芷欣，一家三口幸福美滿。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

梅艷芳一角改寫一生

在2016年尾，Louise參加《梅艷芳》全亞洲區角色選拔，直至2017年11月「安樂影片」老闆江志強和導演梁樂民選定Louise飾演梅艷芳。

不過Louise曾接受TOPick訪問表示，知道當選後反而太驚而出國逃避：「怕到要買機票去泰國走佬，躲在酒店房內哭了兩天，真的是滿腦子問題，很擔心且有很大的壓力，能不能夠做好呢？應如何去做呢？」

她哭了兩日後，鼓起勇氣踏出酒店房：「決心要做好這件事，不想辜負團隊對我的信任，也不想辜負梅姐。」

由於她毫無演戲經驗，她需接受電影公司安排為期6個月的訓練，學演技、跳舞等，終電影《梅艷芳》於2018年正式開拍，在去年正式上映。

而Louise的努力亦沒有白費，此戲上映後叫好叫座，不少觀眾都指她無論神韻或聲線都與梅艷芳很相似，大讚她演出相當出色，絕對是一位很有潛質的演員。

對於觀眾指她「神還原」梅艷芳，她曾直言梅艷芳是無可替代：「我不是梅艷芳，但我希望盡自己能力做到最好，作為對梅姐的一份至深敬意。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最佳女主角提名名單

周秀娜《馬達・蓮娜》

王丹妮《梅艷芳》

劉雅瑟《智齒》

吳君如《媽媽的神奇小子》

鞏俐 《奪冠》

最佳新演員提名名單

王丹妮《梅艷芳》

鍾雪瑩《殺出個黃昏》

梁仲恆《媽媽的神奇小子》

馮皓揚《媽媽的神奇小子》

柯煒林《濁水漂流》