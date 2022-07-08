【癌症性格】太勤勞壓抑過於取悅別人　研究揭7大癌症性格

▲ 有研究指出，7種與癌症關聯較高的性格特質。

情緒健康隨時會影響身體健康，有研究指出7種與癌症關聯較高的性格特質，過於謹慎認真、取悅別人或長期壓抑情緒，都被歸納為與癌症較相關的性格。台灣心理師倪家珍建議，市民可學習認知及調節自己的負面情緒，如自覺不適應及時求診檢查。

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綜合台灣媒體報道，台灣聯青診所心理師倪家珍引述美國Dr. Brodie的研究。該項研究歷時28年，透過臨床上與癌症病人的接觸，歸納出以下7種與癌症關聯較高的性格特質：

高度認真、盡職盡責、富責任心、有愛心、勤奮工作，智力通常高於平均水平。

傾向過度承擔別人的責任和承擔額外的義務，經常為別人擔心。

深切希望讓他人快樂，傾向取悅別人，想獲取外界認同。

通常有與父母一方或雙方關係疏離，有時在日後生活中，與配偶或其他親密的人也缺乏親密感。

長期壓抑有害情緒如憤怒、怨恨或敵意。通常會將這些情緒內化，並很難表達出來。

對壓力無所適從，無法排解，通常在癌症發病前約2年經歷過特別創傷事件。

無法解決根深蒂固的情緒問題及衝突，通常是童年陰影，但自身並不察覺。

倪家珍建議，市民可為自己記錄愉快或不愉快的事件，嘗試了解自己的情緒反應，再學習調節負面情緒，透過呼吸練習、瑜珈等釋放壓抑的情緒。而若感到身體有何不適或出現相關症狀，就應及時求醫，以免病情惡化。

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責任編輯：羅嘉欣