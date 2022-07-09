【倪匡效應】受倪匡小說影響而認識外星人？　醫生分析曼德拉效應VS倪匡效應

▲ 精神科專科醫生分析曼德拉效應及倪匡效應

倪匡這位快樂老人，早在生病之初，就為自己寫好了墓誌銘「多想我生前好處，莫說我死後壞處。」為了紀念他，不如等筆者帶大家回顧一些有趣的現象。由李小龍主演的電影《精武門》在1972年上映，其編劇就是倪匡。

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「曼德拉效應」 (Mandela Effect) 是一個有趣的現象，可以泛指大眾的集體記憶與史實不符。最早聲稱有曼德拉效應現象是在2010年美國博客菲安娜 布梅，她發現自己記憶中南非總統曼德拉「應該在二十世紀八十年代已經在監獄中死亡」，但現實是曼德拉沒有在二十世紀八十年代死去，後來更被釋放，還當上南非總統，直至在2013年才逝世。曼德拉效應出現在全球各個地方有着無數的例子，包括國際品牌Logo、電影對白和名人事例。

在香港演藝圈也出現不少曼德拉效應，當中最經典的例子就是李小龍主演的電影《精武門》，電影中的經典對白流傳至今：「我讀得書少，你唔好呃我！」、「中國人唔係東亞病夫！」等，相信這兩句對白已街知巷聞，很多香港人也確認李小龍在電影裏真的是這樣說。有趣的是，當我們再翻看這套電影就會發現當中的對白原來不是這樣，李小龍當時是說：「我少讀書，你唔好呃我！」、「中國人唔係病夫！」，並沒有「東亞」二字，這就是曼德拉效應！

由於倪匡編寫的《精武門》已家傳戶曉，而李小龍所飾演的陳真角色也深入民心，和霍元甲的師徒關係亦演繹得淋漓盡致，再加上電影好評如潮，所以這個劇本被不同的武打影星翻拍，當中也令不少學者和觀眾開始翻查歷史書，考證陳真的生平，研究他是怎樣的一個人？當倪匡知道了，他便哈哈大笑，因為陳真的故事，是由他所編寫，最意想不到的是陳真是他虛構出來的一個人物，因此歷史上從來沒有記載關於陳真的事蹟。

曼德拉效應起源於大眾對歷史人物的錯誤集體記憶，但當我們應用曼德拉效應在陳真身上，就好像出現了另一問題，因為很多沒有鑽研歷史的人包括筆者，可能一直深信霍元甲真的有一位武藝超群的徒弟陳真，這不是大眾對一位歷史人物產生錯誤的集體記憶，而是我們誤以為一位虛構的人物是一位歷史人物，究竟這是不是一個全新現象？我們暫稱它為「倪匡效應」。

同樣地我們對外星人的認識可能也深深地被倪匡的科幻小說所影響，假如外星人在人類歷史確實存在，而將來我們發現對外星人產生了錯誤的集體記憶，這應界定為曼德拉效應，但假如外星人在人類歷史上從來也沒有存在，它們只是虛構出來的一種生物，那麼我們是否稱它為「倪匡效應」？

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為〈曼德拉效應 VS 倪匡效應〉