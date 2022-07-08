【超市大搜查】兒童攝取過多糖分影響情緒專注力　20款「非高糖」朱古力大比併

▲ 兒童攝取過多糖分或影響專注力，盤點市面20款「非高糖」朱古力。

不少小朋友愛食朱古力，可是市面很多朱古力糖甚很高，過量攝取糖分會令血糖在短時間內大升大跌，影響小朋友的專注力和情緒。TOPick在各大超市查看一系列朱古力，盤點出20款「非高糖」朱古力，當中有9款更屬「低糖」朱古力。

世界衞生組織建議，一般成年人每日應攝取不多於約50克糖（約10粒方糖），依本港食安中心指引，3至10歲小朋友每日最多攝取30克「游離糖」，11歲或以上則每日50克為上限，所謂「游離糖」是包括在食品中添加的糖，以及天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖。

根據本港食安中心標準，每100克食物佔不超過5克糖可稱為「低糖」、每100克食物含超過15克糖便屬「高糖」，TOPick到多間超市，發現較常見品牌的朱古力的糖每100克可高達逾50克，更見高達60克以上。

「低糖」朱古力相較之下不多，品牌產地以歐美為主，未見日本品牌有「低糖」朱古力，再者大多都是黑朱古力為主，大多高逾90%可可成分，甚至100%。

9款「低糖」朱古力名單

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「低糖」朱古力口味相較一些牛奶朱古力、白朱古力等甘苦醇厚、層次豐富，口味未必適合小朋友，如果家長想選朱古力予小朋友，亦可以考慮「非高糖」朱古力，款式稍多，雖然糖分未低至100克為5克以下，但每100克不超過15克糖，當然家長要留意小朋友的食用分量，小食多滋味。

11款「非高糖」朱古力名單

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註︰以上資料一切以產品包裝為準

影響小朋友專注力和情緒

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）曾接受TOPick訪問，指出小朋友攝取過多的糖分，除了易引起蛀牙，還會令血糖在短時間內大升大跌，影響小朋友的專注力和情緒，亦會較容易感到疲倦，另會影響小朋友食正餐的胃口，影響吸收其他營養。

Annie表示不少人誤以為可可純度愈高的朱古力，相較牛奶朱古力或白朱古力健康，這是誤解，因為黑朱古力的可可含量高，可可脂含量增，部分品牌為了為中和苦澀味，或會添加更多糖。家長選購時宜查看產品的營養標籤。

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咖啡因或影響孩子脾氣

咖啡因是天然存在於可可豆中，Annie提醒小朋友食朱古力時，家長要留意當中咖啡因成分。依美國兒科學會指出，12歲以下兒童不適宜攝取咖啡因，而12至18歲兒童每天的攝取量不得超過100毫克。咖啡因刺激中樞神經系統有提神作用，但會令孩子亢奮，如果吃太多朱古力，有機會令孩子脾氣變得暴躁，長遠影響其情緒發展，造成社交困難，甚至引發自閉症和多動症等問題。

另一方面，咖啡因會影響食慾和睡眠質素，有礙發育中兒童的營養吸收。若小朋友對咖啡因敏感，更有機會引因肚瀉。因此Annie建議家長盡量不要讓孩子多吃朱古力，可改選其他較健康的小食為佳。

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責任編輯︰王明芳